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Warnstreik: Leerung der Gelben Tonne in Saarbrücken entfällt

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Aktuell, Saarbrücken, Thema Umwelt und Natur

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Warnstreik: Leerung der Gelben Tonne in Saarbrücken entfällt – Der städtische Zentrale Kommunale Entsorgungsbetrieb (ZKE) weist darauf hin, dass die mit der Abfuhr der Gelben Tonne beauftragte Abfallwirtschaftsgesellschaft Saarbrücken mbh (ASS) seit dem heutigen Freitag, 17. Juli, bestreikt wird.

Leerung der Gelben Tonne entfällt wegen Streik
Dementsprechend werden die Gelben Tonnen in keinem Stadtteil geleert. Nutzerinnen und Nutzer der Gelben Tonnen sollen die Tonnen stehen lassen. Sie werden voraussichtlich nach Ende des Streiks oder am nächsten regulären Abfuhrtermin entleert.

Bürgerinnen und Bürger, deren Tonne wegen einer entfallenen Leerung voll ist, können bei der nächsten regulären Entleerung transparente Säcke an ihrer Tonne bereitstellen. Diese werden dann mitgenommen.


Auch Sperrmüllabfuhr von Metall- und Elektroschrott fällt aus

Da die Abfuhr von sperrigem Metallschrott und von Elektroschrott ebenfalls durch die ASS erfolgt, wird dieser heute ebenfalls stehen bleiben. Er wird so bald wie möglich abgefahren. Andere Sperrmüllarten werden wie gewohnt durch den ZKE entsorgt.

ZKE leert Restmüll, Bioabfall und Altpapier wie gewohnt

Die Leerung der Tonnen für Restmüll, Bioabfall und Altpapier erfolgt weiterhin regulär durch den ZKE und ist von dem Streik nicht betroffen.

ZKE-Wertstoffzentren nehmen Verpackungsabfälle kostenlos an

Der ZKE-Wertstoffhof in der Wiesenstraße 20 in Malstatt und das ZKE-Wertstoffzentrum Am Holzbrunnen 4 in St. Johann sind geöffnet. Hier besteht die Möglichkeit, Materialien für die Gelbe Tonne in transparenten Säcken sowie Metall- und Elektroschrott in haushaltsüblichen Mengen kostenlos anzuliefern. Die ZKE-Wertstoffinsel in Dudweiler nimmt ebenfalls Metall- und Elektroschrott an.

Die Öffnungszeiten der ZKE-Einrichtungen sind online unter www.zke-sb.de/oeffnungszeiten zu finden.

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Text: Landeshauptstadt Saarbrücken

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