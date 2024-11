Weihnachtskonzert der USAFE-Band am 13. Dezember 2024 in der Fruchthalle Kaiserslautern

Weihnachtskonzert der USAFE-Band am 13. Dezember 2024 – Demnächst ist es wieder soweit! Wie seit vielen Jahrzehnten, so findet auch in diesem Jahr das allseits beliebte Weihnachtskonzert des Stabsmusikkorps der US Luftstreitkräfte in Europa und Afrika statt.

Freuen Sie sich auf diese schöne Veranstaltung, die auch 2024 wieder durch den Auftritt des „Rheinland-Pfalz International Choir“ bereichert wird.

Mit diesem traditionellen Konzert, das am Freitag, dem 13. Dezember 2024, um 19.30 Uhr in der Fruchthalle stattfindet, möchte sich die US Luftwaffe und besonders die US Militärgemeinde Kaiserslautern bei der Bevölkerung der Stadt und des Landkreises Kaiserslautern bedanken. Das Repertoire der international renommierten Militärkapelle reicht von klassischer Musik bis hin zu lateinamerikanischen Rhythmen, Dixieland-Jazz und traditionellen Big-Band-Klängen. Das Stabsmusikkorps der US Luftstreitkräfte in Europa und Afrika ist auf dem Flugplatz Ramstein stationiert. Seine Konzertreisen führen es jährlich in über 20 Länder.

Kostenlose Karten für das Konzert werden am Donnerstag, dem 05. Dezember 2024, ab 16.30 Uhr in den Räumen des Deutsch-Amerikanischen Bürgerbüros, Lauterstraße 2, in Kaiserslautern ausgegeben. Pro anwesender Person werden maximal zwei Karten zur Verfügung gestellt – und zwar nur solange der Vorrat reicht. Es besteht kein Anspruch auf Karten. Aus organisatorischen Gründen können keine telefonischen Bestellungen oder Platzreservierungen angenommen werden.

***

Text: Stadtverwaltung Kaiserslautern