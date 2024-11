Gourmetevent mit Sternekoch Ronny Siewert am 15. November 2024 im schlossgut gross schwansee begeisterte die Gäste

Posted in

Gourmet-Ostsee-Lifestyle in Schloss-Atmosphäre – schlossgut gross schwansee ist mit dem fünften Stern ausgezeichnet worden.

Begeisterndes Gourmet-Event am 15. November 2024 im schlossgut gross schwansee:

Eine perfekte Auftaktveranstaltung des schlossgut gross schwansee zur neuen Gourmet-Veranstaltungsreihe war im vorigen Jahr von den Gästen so positiv aufgenommen worden, dass am 15. November 2024 Gast-Sternekoch Ronny Siewert (Grand Hotel Heiligendamm) und der Küchenchef des schlossgut gross schwansee, Adrian Pohl, zum nächsten Gourmetevent im schlossgut gross schwansee erneut eingeladen hatten.

Im Festsaal des Schlosses wurden die Gäste in feierlicher Atmosphäre um 17:30 Uhr mit verschiedenen Fingerfood Kreationen verwöhnt. Im Anschluss zauberte Sternekoch Ronny Siewert mit dem Team vom schlossgut ein 5-Gänge Menü im Schloss – an festlich gedeckten runden Tischen in blauer Salon Atmosphäre serviert. Begleitet wurde der Abend von korrespondierenden Weinen des Weinguts Albert Kallfelz sowie stimmungsvoll-lifestyliger Musik von Clemens & Friends.

Hoteldirektorin Janet Schroeder, deren Idee einer Gourmet-Veranstaltungsreihe nun zum zweiten Mal umgesetzt wurde, freute sich über eine frühzeitig ausverkaufte Veranstaltung mit alten und neuen Gästen in ihrem „Schlösschen“.

Begeistert hatte sie den Sternekoch des Grand Hotel Heiligendamm – Ronny Siewert – bereits für das erste Event der neuen Gourmetreihe im schlossgut gross schwansee. „Ronny Siewert war im letzten Jahr beim ersten Gourmetevent der Partner unseres Küchenchefs Adrian Pohl. Warum sollte man ein Winning Team nicht weitermachen lassen? Die beiden Köche haben sich erneut kulinarisch übertroffen“, freut sich Hoteldirektorin Janet Schroeder. Das dritte Event der Gourmet-Reihe ist für den 14.11.2025 geplant. Der Vorverkauf für das Gourmet-Event ist nun gestartet.

Reservierungen unter: bankett@schwansee.de oder 038827 88480.

Für dieses hochkarätige Menü bietet das schlossgut gross schwansee den idealen Rahmen einer Symbiose aus Schlossatmosphäre verbunden mit Lifestyle-Ostseeambiente. Direkt die Ostsee spüren und von natürlichem Schlossglanz inspiriert zu werden, das lässt sich hier erleben.

Ideal gelegen an unverbautem Ostseestrand vor den Toren Lübecks liegt das schlossgut gross schwansee. Es bietet seinen Gästen einen exklusiven Lifestyle direkt an der Ostsee.

Das Herzstück des Schlossguts bildet das klassizistische Gutsgebäude aus dem Jahr 1745. Ergänzt wird dieses durch das lichtdurchflutete Parkgebäude des Hotels und den zu einer modernen Brasserie und einer Wellnessoase umgebauten ehemaligen Pferdestall des Gutshofes.

Vor kurzem wurde das schlossgut gross schwansee mit dem fünften Stern ausgezeichnet.

Insgesamt verfügt das Hotel schlossgut gross schwansee über 63 Hotelzimmer und Suiten. 10 luxuriös und individuell eingerichtete Zimmer befinden sich im Schloss und 53 lifestylige Zimmer und Suiten im modernen Parkgebäude. Diesen Sommer wurden die Suiten neu ausgestattet, wohlige Badewannen sorgen für erholsame Entspannung. Neben warmen Farbnuancen gibt es auch neue Möbel, Gardinen und Teppiche; so wurde ein außergewöhnliches Ambiente geschaffen, das zum Erholen und Genießen in naturbelassener Umgebung an der Ostsee einlädt.

Text: rausch communications & pr