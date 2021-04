Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) – Ein Schnäppchen wollte ein Mann aus Weilerbach in den vergangenen Tagen machen. Er hatte im Internet nach einer Waschmaschine gesucht und war auf ein günstiges Angebot aufmerksam geworden. Ohne das Angebot intensiver zu prüfen, bestellte der Mann das Gerät und bezahlte im Voraus.

Weil die Bestellung nicht eintraf und er auch niemanden mehr erreichte, erstattete der Mann nach Ostern Anzeige wegen Betrugs. Die Ermittlungen laufen. Vermutlich ist der Weilerbacher auf einen Fake-Shop hereingefallen.

Worauf man beim Online-Kauf achten sollte, um auf der sicher(er)en Seite zu sein, kurz zusammengefasst:

– Keine Spontankäufe! Besser erst Preise vergleichen – und wenn das Angebot eigentlich schon „zu günstig“ ist und der Preis erheblich unter dem anderer Anbieter liegt, bitte vorsichtig sein!

– Bei einer ersten Bestellung in einem unbekannten Online-Shop am besten den Namen des Shops erst in einer Internet-Suchmaschine eingeben und prüfen, welche Erfahrungen andere Kunden mit dem Anbieter gemacht haben.

– Sichere Zahlungswege wählen! Fake-Shops fordern meistens Vorkasse. Aber auch Zahlungsdienste wie Western Union oder paysafecard sind eher kritisch zu sehen.

– Bei Zweifeln: lieber nicht bestellen und einen seriöseren Anbieter wählen!

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite www.polizei-beratung.de – mit diesem Link kommen Sie direkt zum Thema „Fake-Shops“: https://s.rlp.de/Qp7Cw |cri

Polizeipräsidium Westpfalz