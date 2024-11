Der 2 Grad Mauerkasten als innovative Lösung: Worauf Verbraucher bei Mauerkästen achten sollten

Mauerkästen: Der 2 Grad Mauerkasten – Wenn es um Dunstabzugshauben und Lüftungssysteme geht, spielen Mauerkästen eine zentrale Rolle. Sie sorgen dafür, dass die Abluft nach außen geleitet wird und verhindern, dass kalte oder feuchte Luft ins Haus zurückströmt. Allerdings gibt es bei der Wahl und Installation eines Mauerkastens einige wichtige Punkte zu beachten, um eine effiziente und langlebige Lösung zu gewährleisten. Eine besondere Innovation auf diesem Gebiet stellt der 2 Grad Mauerkasten dar, der einige der häufigsten Probleme bei der Installation von Mauerkästen löst.

Wozu dient ein Mauerkasten?

Ein Mauerkasten wird in die Außenwand des Hauses eingesetzt, um die Abluft der Dunstabzugshaube oder eines Lüftungssystems nach außen zu leiten. Standard-Mauerkästen sind darauf ausgelegt, sich nur bei Betrieb der Dunstabzugshaube zu öffnen, um Energieverluste zu vermeiden. Allerdings kann sich durch die Abkühlung der feuchten Abluft Kondenswasser im Rohr sammeln, was bei falschem Einbau zu Problemen führen kann.

Typische Probleme bei herkömmlichen Mauerkästen

Ein häufiges Problem bei herkömmlichen Mauerkästen ist das Kondenswasser. Dieses entsteht, wenn warme Luft von der Dunstabzugshaube oder Lüftungsanlage durch das kalte Außenrohr strömt und sich an den Wänden abkühlt. Wird ein Mauerkasten nicht richtig eingebaut – beispielsweise in einem schrägen Winkel – kann das Wasser nicht abfließen und sammelt sich im Rohr. Dies kann langfristig zu Schäden am Mauerwerk führen und die Funktion des Systems beeinträchtigen.

Ein gängiger Lösungsansatz besteht darin, den Mauerkasten leicht schräg einzubauen, sodass das Kondenswasser abfließen kann. Doch das führt oft dazu, dass das Außengitter nicht mehr bündig mit dem Mauerwerk abschließt – eine unschöne Lösung, die die Ästhetik des Hauses beeinträchtigt. Zudem wird das Außengitter in das Rohr gesteckt, so dass das Kondenswasser unter dem Außengitter direkt an der Außenwand abläuft.

Die Lösung: Der 2 Grad Mauerkasten

Hier setzt der Mauerkasten 2 Grad an, eine innovative Erfindung von Jan-Michael Schrörs, die genau dieses Problem löst. Das Rohr des 2 Grad Mauerkastens wird auch mit 2 Grad Gefälle in der Wand eingebaut, aber das Außengitter besitzt einen speziellen 2 Grad Ausgleich, so dass das Gitter außen mit dem Mauerwerk abschließt. Außerdem wird das äußere Wetterschutzgitter über das Rohr gesetzt, so dass das Kondenswasser über das Gitter und über eine Abtropfkante nach außen, entfernt vom Mauerwerk, abfließen kann. Das Außengitter schließt perfekt mit der Mauer ab, was nicht nur funktional, sondern auch optisch ansprechend ist.

Weitere Vorteile des 2 Grad Mauerkastens sind:

Strömungsoptimiertes Design: Durch das fehlende Vorhandensein von Störkanten am Gitter wird der Luftstrom effizienter geleitet, was die Leistungsfähigkeit des Abluftsystems steigert.

Durch das fehlende Vorhandensein von Störkanten am Gitter wird der Luftstrom effizienter geleitet, was die Leistungsfähigkeit des Abluftsystems steigert. Vielfältige Optionen: Der 2 Grad Mauerkasten ist mit verschiedenen praktischen Zusatzfunktionen erhältlich, darunter Klappen im Teleskoprohr für einen dichten Abschluss und Insektenschutzgitter aus Edelstahl, die sich leicht zur Reinigung entfernen lassen.

Der 2 Grad Mauerkasten ist mit verschiedenen praktischen Zusatzfunktionen erhältlich, darunter Klappen im Teleskoprohr für einen dichten Abschluss und Insektenschutzgitter aus Edelstahl, die sich leicht zur Reinigung entfernen lassen. Flexibilität bei der Gestaltung: Die Edelstahlgitter können in verschiedenen Farben (z.B. Weiß, Anthrazit oder Schokoladenbraun) gewählt werden, um sie perfekt an die Fassade anzupassen.

Worauf sollten Verbraucher beim Kauf achten?

Beim Kauf eines Mauerkastens sollten Verbraucher darauf achten, dass das Modell für die jeweilige Dunstabzugshaube oder Lüftungsanlage geeignet ist. Außerdem ist es wichtig, dass der Kasten witterungsbeständig und langlebig ist. Eine einfache Reinigung und Wartung kann ebenfalls ein entscheidender Vorteil sein, um die Lebensdauer des Mauerkastens zu verlängern.

Der 2 Grad Mauerkasten bietet in all diesen Punkten klare Vorteile, sowohl für Endverbraucher als auch für professionelle Installateure. Durch seine durchdachte Konstruktion ist er eine zukunftssichere Lösung für moderne Lüftungssysteme, die sowohl funktional als auch ästhetisch überzeugt.

Fazit

Mauerkästen sind ein oft unterschätztes Bauteil, das jedoch entscheidend zur Effizienz eines Lüftungssystems beiträgt. Mit dem 2 Grad Mauerkasten gibt es nun eine Lösung, die die gängigen Probleme bei der Installation umgeht und gleichzeitig eine deutlich bessere Performance bietet. Wer Wert auf eine saubere Optik, zuverlässigen Kondensatablauf und einfache Wartung legt, findet in diesem Mauerkasten eine ideale Wahl.

Weitere Informationen über einen Mauerkasten und speziell den 2 Grad Mauerkasten finden Sie auf der Homepage des Erfinders Jan-Michael Schrörs unter www.mauerkasten24.de (hk).