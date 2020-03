Wien / Österreich – Coronavirus und Wirtschaft: Nationalrat – Vorderwinkler für rasche und unbürokratische Lösungen für Gastronomie und Tourismus

Erstellt in

Wien / Österreich – Coronavirus und Wirtschaft: Die SPÖ unterstützt das Soforthilfepaket es braucht aber noch mehr, unter anderem rasche und unbürokratische Lösungen für den Gastronomie- und Tourismusbereich, erklärte SPÖ-Tourismussprecherin Petra Vorderwinkler in der Sondersitzung des Nationalrates im Sonntag. Gerade dieser Bereich – vom kleinen Wirt bis zum großen Hotel – stehe vor großen Herausforderungen. So seien bereits jetzt Stornierungen bis zum Ende des Sommers erfolgt, die Betriebe haben aber trotzdem weiterhin ihre Zahlungen zu leisten. ****

Vorderwinkler forderte daher ein Entgegengekommen der Banken für betroffene Betriebe ebenso wie eine Unterstützung der Regierung. So sollte beispielsweise eine Erstattung der Entgeltfortzahlung durch die öffentliche Hand erfolgen, sagte die SPÖ-Tourismussprecherin unter Verweis darauf, dass besonders viele Beschäftigte in diesem Bereich Frauen sind. „Nehmen sie alle mit“, appellierte Vorderwinkler abschließend an die Regierung.

