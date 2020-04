Würzburg – Coronavirus: Wiedereröffnung der Tafel – Fortführung der mobilen Versorgung der Corona-Hilfe – Lebensmittelversorgung für Bedürftige in Würzburg

Erstellt in

Würzburg (BY) – Aufgrund der Corona-Situation hat die „Corona Hilfe“, eine Kooperation bestehend aus Mitgliedern des WiMu e.V., der Gemeinschaft Sant´Egidio und dem Projekt HERMINE in enger Abstimmung mit dem Sozialreferat der Stadt Würzburg in den letzten Wochen zusammen mit der Arbeiterwohlfahrt, dem Arbeitersamariter Bund, dem Malteser Hilfsdienst, sowie der Posthalle, Fairteiler, Markus Grein Catering und dem Tafel e.V. eine mobile Versorgung von Bedürftigen organisiert.

Hilfsanfragen werden seit dem durch die Telefonstelle der Gemeinschaft Sant´Egidio entgegengenommen. Diese Anfragen werden bis heute an bereits bestehende Einkaufsservices der AWO, ASB und des Malteser Hilfsdienstes weitergeleitet, die diese bearbeiten. Die Kosten der Einkäufe werden durch die bereits für diesen Zweck von HERMINE gesammelten Spenden übernommen.

Am 22.04. wird nun die Tafel wieder einen weitgehend regulären Betrieb aufnehmen. Das Sozialreferat möchtet jedoch im Einklang mit den beteiligten Organisationen darauf hinweisen, dass der mobile Betrieb auch für die Überbringung der gespendeten Lebensmittel bis auf Weiteres aufrechterhalten bleibt.

Alte und kranke Menschen sollen, wie alle Risikogruppen, nicht die Ausgabestellen besuchen sondern weiterhin über die Hotline bei Sant‘ Egidio (MO – FR 10-12 und 16–18 Uhr, sonst AB) unter 0931-3229436 Tafelprodukte bestellen.

Für diese Menschen werden mit den noch verfügbaren Spendengeldern zu den gespendeten Lebensmitteln der Tafel bei Bedarf noch Grundnahrungsmittel und Hygienebedarf zugekauft.

Spendenkonto: Mobile Flüchtlingshilfe e.V.

IBAN: DE07 7909 0000 0000 3467 72

BIC: GENODEF1WU1

Verwendungszweck: Corona Hilfe

