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Zitat Ines Schwerdtner (Die Linke) zu Krankschreibungen & weiteren Verschlechterungen

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Zitat Ines Schwerdtner (Die Linke) zu Krankschreibungen & weiteren Verschlechterungen – Zur Zick-Zack-Kommunikation bei Krankschreibungen und den weiteren geplanten Kürzungen im Gesundheitsbereich sagt Ines Schwerdtner, Vorsitzende der Partei Die Linke:

„Gestern die Horrornachricht für alle Patienten und Hausärzte, dass eine Krankmeldung ab dem ersten Tag in der Arztpraxis erfolgen soll – einen Tag später eiert Lars Klingbeil rum und relativiert die Konsequenzen. Genau diese Meldungen und das Hickhack in der Regierung sind die Menschen in diesem Land leid.

Die Nachricht von gestern ist dabei nur die Spitze des Eisbergs. Die Krankenkassenreform, die in der kommenden Woche durch den Bundestag gepeitscht werden soll, ist ein Vorgeschmack auf das, was alle Versicherten erwartet: vollere Praxen, belastetes Personal, teurere Medikamente und mehr Zuzahlungen. Warkens Kürzungsreform muss unbedingt gestoppt werden.“

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Text: Die Linke

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