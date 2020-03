Zürich (CH) – Coronavirus: Besuchsverbot in den städtischen Alterszentrum, Pflegezentren und Spitälern

Erstellt in

Zürich (CH) – Coronavirus: Die städtischen Alters- und Pflegezentren und das Stadtspital Waid und Triemli sind ab Freitag, 13. März 2020 für Besucherinnen und Besucher geschlossen. Diese Mass-nahme dient dem Schutz vor Ansteckungen der Bewohnerinnen und Bewohner bezie-hungsweise Patientinnen und Patienten, die zu den gefährdeten Personengruppen gehören.

Als Schutzmassnahme sind ab Freitag, 13. März 2020 Besuche in den städtischen Alters- und Pflegezentren (inklusive Pflegewohngruppen) und dem Stadtspital Waid und Triemli generell verboten.

Nur in Ausnahmefällen (z. B. Eltern von Kindern, Partner von Gebärenden sowie nahe Angehörige von sterbenden Menschen) kann der Zutritt gewährt werden. Auch die Restaurants und Cafeterias sind für Besucherinnen und Besucher geschlossen. Stadtrat und Gesundheitsvorsteher Andreas Hauri appelliert an die Bevölkerung diese Massnahmen zu respektieren und so die besonders vulnerablen Personengruppen zu schützen.

