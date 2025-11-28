13. Dezember 2025: Saunanacht im Vahrenwalder Bad Hannover – Am Sonnabend, den 13. Dezember findet im Vahrenwalder Bad von 18 Uhr bis Mitternacht unter dem Motto „Adventszauber“ eine Saunanacht statt. Aus diesem Grund endet der öffentliche Saunabetrieb bereits um 17 Uhr, Kassenschluss ist um 15 Uhr.
Folgendes Programm ist vorgesehen:
19:00 Uhr 1.Adventsaufguss
20:00 Uhr 2.Adventsaufguss
20:30 Uhr Winterliche Klänge
21:00 Uhr 3.Adventsaufguss
22:00 Uhr 4.Adventsaufguss
22:30 Uhr Advents-Klänge
23:00 Uhr Banja
In der Zeit ab 22 Uhr kann das Hallenbad textilfrei genutzt werden.
Der Eintritt beträgt 17 Euro im Vorverkauf, sollte es noch Restkarten geben, sind diese für 20 Euro an der Abendkasse erhältlich. Karten sind an der Kasse des Bades erhältlich oder über den QR-Code in der Anlage.
Text: Landeshauptstadt Hannover