13. Dezember 2025: Saunanacht im Vahrenwalder Bad Hannover

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Sauna-Saunanacht-Veranstaltung-Wellness

13. Dezember 2025: Saunanacht im Vahrenwalder Bad Hannover – Am Sonnabend, den 13. Dezember findet im Vahrenwalder Bad von 18 Uhr bis Mitternacht unter dem Motto „Adventszauber“ eine Saunanacht statt. Aus diesem Grund endet der öffentliche Saunabetrieb bereits um 17 Uhr, Kassenschluss ist um 15 Uhr.

Folgendes Programm ist vorgesehen:

19:00 Uhr              1.Adventsaufguss
20:00 Uhr              2.Adventsaufguss
20:30 Uhr              Winterliche Klänge
21:00 Uhr              3.Adventsaufguss
22:00 Uhr              4.Adventsaufguss
22:30 Uhr              Advents-Klänge
23:00 Uhr              Banja

In der Zeit ab 22 Uhr kann das Hallenbad textilfrei genutzt werden.

DJ GerreG Hochzeits- und Event DJ Niedersachsen

Der Eintritt beträgt 17 Euro im Vorverkauf, sollte es noch Restkarten geben, sind diese für 20 Euro an der Abendkasse erhältlich. Karten sind an der Kasse des Bades erhältlich oder über den QR-Code in der Anlage.

***
Text: Landeshauptstadt Hannover

