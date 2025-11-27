Italien verschärft Tierschutzgesetz ab 1. Juli 2025: Bis zu 4 Jahre Haft für Tierquälerei – ein wichtiges Signal für Europa – Italien setzt ein starkes Zeichen für den Tierschutz: Ab dem 1. Juli 2025 ist das neue Gesetz Legge Brambilla in Kraft — wer Tiere misshandelt, brutal behandelt oder tötet, muss künftig mit bis zu vier Jahren Haft und Geldstrafen bis 60.000 Euro rechnen. Ein mutiger Schritt – und ein Signal, das weit über die Landesgrenzen hinaus wirkt.
Warum das neue Gesetz so wichtig ist
Über Jahre hinweg galten viele Formen der Tierquälerei in Europa als Bagatelldelikte. Geldbußen waren oft gering, Haftstrafen selten. Italien bricht nun bewusst mit dieser Haltung und stellt klar: Tiere sind fühlende Lebewesen, und ihr Leid ist nicht verhandelbar.
Das Gesetz erfasst vor allem Haustiere wie Hunde und Katzen. Wer ein Tier quält, verletzt oder tötet, muss künftig mit massiven strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Für schwere Verstöße steigen die Strafen deutlich – ein Meilenstein der Rechtsprechung.
Was gilt jetzt in Italien?
Tierquälerei (Misshandlung ohne Tötung): Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis 2 Jahren möglich (je nach Schwere).
Tötung eines Tieres mit Grausamkeit oder prolongiertem Leiden: 1 bis 4 Jahre Haft + Geldstrafe — bis zu 60.000 Euro möglich.
Illegale Tierkämpfe oder Veranstaltungen mit Tierquälerei: Organisatoren riskieren bis zu 4 Jahre Haft, Teilnehmer entsprechend längere Strafen; Hundekettenhaltung ist bundesweit verboten.
Ein Schritt in die richtige Richtung – aber noch nicht genug
So lobenswert die Reform ist: Sie geht nach Meinung vieler Aktivisten nicht weit genug. Kritisiert wird, dass Bereiche wie Landwirtschaft, Massentierhaltung, industrielle Tierhaltung, Schlachthäuser oder Praxis an Wild- und Nutztiere nicht umfassend durch dieselben strafrechtlichen Bestimmungen geschützt sind.
Wer Tiere wirklich schützen möchte, muss alle Tiere schützen – nicht nur die im Haushalt lebenden. Das bleibt eine wichtige Aufgabe.
Warum Italien trotzdem ein Vorbild für Europa ist
Trotz der Einschränkungen sendet Italien ein starkes Signal: Tierquälerei ist keine Nebensache, sie ist ein Verbrechen. Dieses Bewusstsein fehlt in vielen anderen Ländern, auch in Deutschland. Hierzulande werden Täter oft mit geringen Geldstrafen oder Bewährungsstrafen davonkommen. Die Botschaft des neuen Gesetzes ist eindeutig: Das Leiden eines Tieres darf nicht toleriert werden.
Italien verschärft Tierschutzgesetz ab 1. Juli 2025: Ein persönliches Fazit – und ein Aufruf
Als Tierfreund und Tierschützer begrüße ich dieses Gesetz ausdrücklich. Es ist ein Anfang – und ein Anfang, der Mut macht. Doch Tierschutz darf nicht bei Hunden und Katzen enden.
Jedes Tier verdient Respekt, Schutz und ein Leben ohne Leid.
Die Politik ist in der Pflicht, diesen Weg weiterzugehen – in Italien, in Deutschland und überall in Europa. (hk)