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75. Internationaler Musikwettbewerb der ARD ab 30. August: Live mitfiebern im Stream

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75. Internationaler Musikwettbewerb der ARD ab 30. August: Live mitfiebern im Stream – Bühne frei für Klassik-Talente aus aller Welt: Von überall live mitfiebern im Stream

Ab 30. August in den Fächern Fagott, Orgel, Schlagzeug, Streichquartett

Am Sonntag, 30. August, startet in München die 75. Ausgabe des Internationalen Musikwettbewerbs der ARD. 184 Musikerinnen und Musiker aus 32 Ländern messen sich in den Kategorien Fagott, Orgel, Streichquartett und Schlagzeug. Ab der zweiten Runde bis zum letzten Preisträgerkonzert am 18. September können Musikinteressierte aus aller Welt in mehr als 20 Livestreams auf dem YouTube-Kanal von ARD Klassik live dabei sein.

Nach einer reduzierten Version 2025 zeichnen die Jurys wieder in vier Kategorien aus, nach 15 Jahren auch erstmals wieder im Fach Orgel. Den Juryvorsitz übernehmen Martin Grubinger (Schlagzeug), Vineta Sareika (Streichquartett), Gustavo Nunez (Fagott) und Andres Uibo (Orgel).

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Im Jubiläumsjahr 2026 erweitert der ARD-Musikwettbewerb auch erneut seine digitale Bühne. Klassikfans und Musikinteressierte aus aller Welt können in mehr als 20 Livestreams mitfiebern, welche Spitzentalente sich Runde für Runde durchsetzen, und sich im Chat mit Gleichgesinnten austauschen.

Übertragen werden die zweiten Wettbewerbsrunden in den Fächern Fagott, Streichquartett und Schlagzeug sowie alle Semifinale, Finale und die drei Preisträgerkonzerte. Alle Livestreams laufen auf dem YouTube-Kanal @ARDKlassik, (gebündelt in einer Playlist hier). Weitere Einblicke hinter die Kulissen bietet der Instagram-Kanal @ard_competition.

Für Publikum an den Spielstätten vor Ort ist der Eintritt in den ersten beiden Wettbewerbsrunden frei. Ab den Semifinale sind Tickets ab 10,- Euro hier bei BR ticket und bei MünchenTicket erhältlich.

In der langjährigen Geschichte des ARD-Musikwettbewerbs gab es mehr als 11.000 Teilnehmende und 983 Gewinnerinnen und Gewinner von sechs Kontinenten. Für viele Preisträgerinnen und Preisträger wie Mitsuko Uchida, Jessye Norman, Thomas Quasthoff, Sol Gabetta und das Quatuor Ébène wurde die Teilnahme zum Sprungbrett für eine Weltkarriere.

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75. Internationaler Musikwettbewerb der ARD weitere Informationen

Alle Informationen zu Zeitplan, Teilnehmenden, Wettbewerbsergebnissen und den Preisträgerkonzerten finden Sie laufend aktualisiert unter ard-musikwettbewerb.de.

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Text: BR-Pressestelle

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