Hannover Klassik Open Air 2026: Französische Klangpracht am Neuen Rathaus – Die Landeshauptstadt Hannover und die NDR Radiophilharmonie laden 2026 erneut zum beliebten Hannover Klassik Open Air in den Maschpark ein. Unter der Leitung von Stanislav Kochanovsky erwarten am Freitag, 21. August, und am Sonnabend, 22. August, ab 20 Uhr das Publikum zwei Abende „à la française“ mit Musik von Georges Bizet, Jules Massenet und Camille Saint-Saëns. Ergänzt wird das Programm durch große Opernmomente von Giuseppe Verdi und Giacomo Puccini, interpretiert von den international gefeierten Solist*innen Caterina Piva, Michael Spyres und Ludovic Tézier. Der Eintritt ist frei.
Das Hannover Klassik Open Air zählt zu den kulturellen Höhepunkten des hannoverschen Sommers. 2026 widmet sich die NDR Radiophilharmonie der französischen Oper. Im Mittelpunkt stehen Werke von Georges Bizet, etwa Auszüge aus „Carmen“, sowie lyrische und emotional tiefgründige Arien von Jules Massenet. Auch die klangvolle orchestrale Pracht von Camille Saint-Saëns wird in den zwei Konzerten erlebbar – bei der Auswahl des Programms beweist Stanislav Kochanovsky erneut seine Repertoirekenntnisse und langjährige Erfahrung im Opernfach. Als Chefdirigent der NDR Radiophilharmonie hat er in den vergangenen Spielzeiten fast in jedem seiner Programme ein eher unbekannteres Werk präsentiert, das das Publikum begeistern konnte.
„Die französische Oper besitzt eine einzigartige Mischung aus Eleganz, Farbe und emotionaler Intensität. Dieses Programm im Freien zu erleben, gemeinsam mit einem so großartigen Ensemble, ist etwas ganz Besonderes“, sagt Dirigent Stanislav Kochanovsky. „Und natürlich dürfen die großen italienischen Momente von Verdi und Puccini nicht fehlen – sie gehören einfach zu einem perfekten Opernabend.“
Klassiker wie »La donna è mobile« oder »E lucevan le stelle« dürften im zweiten Teil des Konzertabends für die großen Gefühle auf den Picknickdecken sorgen. In seinen bislang elf Ausgaben hat das Hannover Klassik Open Air vermocht, Tausende Opern-Fans wie Klassik-Neulinge in den Maschpark zu locken.
Die Solist*innen des Abends gehören zu den herausragenden Stimmen der internationalen Opernszene:
- Caterina Piva verleiht den französischen Rollen mit ihrem warmen Mezzosopran besondere Ausdruckskraft. Aktuell glänzt sie in der Rolle der „Carmen“ – jüngst beispielsweise an der Dresdner Semperoper. Die italienische Sängerin eroberte die Theaterbühne zunächst als Schauspielerin, bevor sie Gesang studierte und bereits als Akademistin an der Mailänder Scala für Aufsehen sorgte.
- Michael Spyres, bekannt für seine außergewöhnliche stilistische Flexibilität, ist ein ausgewiesener Spezialist für Belcanto, die Romantik und die französische Grand Opéra. Und auch Wagnerfans kennen den US-Amerikaner als Heldentenor auf dem Bayreuther Grünen Hügel, wo er 2024 als Siegmund bei den Festspielen debütierte und 2025 auch als Stolzing bejubelt wurde.
- Ludovic Tézier, einer der weltweit führenden Baritone, ist prädestiniert für die großen Verdi-Partien und verleiht auch den französischen Werken majestätische Tiefe. Er ist bereits zum dritten Mal beim Hannover Klassik Open Air dabei: Seine Auftritte im Maschpark als Rigoletto 2017 und als Don Giovanni 2018 dürften vielen Besucher*innen noch in bester Erinnerung sein. Aktuell steht er unter anderem als Zurga in Bizets „Die Perlenfischer“ auf der Bühne der Wiener Staatsoper und singt in der Arena di Verona die Titelpartie in Verdis „Nabucco“.
Übertragungen des Hannover Klassik Open Air 2026
Die Übertragung der Veranstaltung wird von TVN FACTUAL ENTERTAINMENT produziert und von der nordmedia gefördert. NDR Kultur sendet das Hannover Klassik Open Air am Samstag, 22. August, live im Radio. Am gleichen Abend überträgt Arte Concert die Operngala als Video-Livestream.
Starke Partner vor Ort
Das 12. Hannover Klassik Open Air wird ermöglicht durch das Zusammenwirken der Landeshauptstadt Hannover, der NDR Radiophilharmonie, Hannover Concerts, nordmedia, TVN sowie durch die großzügige Unterstützung der Firma ROSSMANN, Lavera Naturkosmetik und der VHV Stiftung. Die Projektleitung hat Marlis Fertmann.
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Text: Hannover Stadt