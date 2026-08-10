DJ GerreG bringt „Islands In The Stream“ zurück auf die Tanzfläche – neue Single erscheint am 14. August – Der weltbekannte Klassiker „Islands In The Stream“ bekommt ein neues musikalisches Gewand: DJ und Producer DJ GerreG veröffentlicht am 14. August 2026 seine moderne Dance-Pop-Version des Songs über G-MusiQ Records. Radio- und Musikredaktionen können den Titel bereits vor der Veröffentlichung über das Music Promotion Network (MPN) bemustern.
Ein Song, den Generationen kennen – und der nun mit einem neuen Sound zurückkehrt: Am Freitag, 14. August 2026, veröffentlicht DJ GerreG seine neue Single „Islands In The Stream“.
Bekannt wurde der von den Bee Gees geschriebene Titel vor allem durch Kenny Rogers und Dolly Parton. Ihre 1983 veröffentlichte Version entwickelte sich zu einem internationalen Erfolg und gehört bis heute zu den bekanntesten Duetten der Pop- und Countrygeschichte.
DJ GerreG greift den unverwechselbaren Charakter des Klassikers auf und überträgt ihn in einen modernen Dance-Pop-Sound. Dabei soll nicht versucht werden, das Original zu ersetzen. Vielmehr verbindet die Neuinterpretation die bekannte Komposition mit einem zeitgemäßen, tanzbaren Arrangement.
Vom Klassiker zum modernen Dance-Pop-Track
Als DJ erlebt DJ GerreG seit vielen Jahren unmittelbar, welche Songs auch Jahrzehnte nach ihrer Veröffentlichung noch Menschen auf der Tanzfläche zusammenbringen. Genau diese Verbindung zwischen bekannten Melodien und modernem Clubsound spielt auch bei seinen eigenen Produktionen eine wichtige Rolle.
„Islands In The Stream“ fügt sich damit in eine Reihe von Veröffentlichungen ein, mit denen DJ GerreG seinen eigenen Sound zwischen Dance, Pop und eingängigen Melodien weiterentwickelt.
Die neue Version richtet sich dabei nicht nur an Hörer, die mit dem Klassiker aufgewachsen sind. Durch das moderne Arrangement soll der Song gleichzeitig eine jüngere Generation erreichen und zeigen, wie zeitlos eine starke Komposition sein kann.
Radiobemusterung über MPN
Bereits vor dem offiziellen Release wird „Islands In The Stream“ gezielt Radio- und Musikredaktionen vorgestellt.
Der Titel ist dazu auch über das Music Promotion Network (MPN) verfügbar. Angeschlossene Musikredaktionen können dort auf die für die professionelle Bemusterung bereitgestellten Informationen und Audiodaten zugreifen.
Darüber hinaus stellt G-MusiQ Records für Radio-, Presse- und Medienpartner weiteres Pressematerial zur Verfügung.
Veröffentlichung am 14. August 2026
„Islands In The Stream“ von DJ GerreG erscheint am Freitag, 14. August 2026, über G-MusiQ Records und wird auf den gängigen Streaming- und Downloadplattformen verfügbar sein.
Mit der Veröffentlichung bringt DJ GerreG einen der großen Klassiker der internationalen Musikgeschichte in einem neuen Dance-Pop-Gewand zurück – und damit vielleicht auch auf so manche Tanzfläche, auf der „Islands In The Stream“ bislang noch nicht zu Hause war.
Single: Islands In The Stream
Artist: DJ GerreG
Genre: Dance-Pop
Veröffentlichung: 14. August 2026
Label: G-MusiQ Records
ISRC: QT6FG2601490
UPC: 882159491119
Radiobemusterung: Music Promotion Network (MPN) und G-MusiQ Records Webseite
Über DJ GerreG
DJ GerreG ist DJ, Producer und Artist und steht seit vielen Jahren hinter den Plattentellern. Neben seiner Tätigkeit als Event-DJ veröffentlicht er eigene Musikproduktionen und Neuinterpretationen bekannter Songs. Seine Veröffentlichungen erscheinen über das Label G-MusiQ Records.
Weitere Informationen zu DJ GerreG und seinen Musikveröffentlichungen sind auf der offiziellen Webseite www.djgerreg.de erhältlich. (hk)