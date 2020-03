Aalen – Schlägerei vor der Kneipe in der Johann-Gottfried-Pahl-Straße

Erstellt in

Aalen (BW) – Schlägerei vor der Kneipe Am Samstagabend, gegen 21 Uhr, kam es vor einer Kneipe in der Johann-Gottfried-Pahl-Straße in Aalen zu einer Schlägerei zwischen FC Heidenheim und VfR Aalen Fans.

Die drei FCH-Fans waren gerade auf dem Heimweg vom Fußballspiel in Heidenheim und legten in der Kneipe einen Zwischenstopp ein.

Kurz darauf betraten VfR Fans das Lokal und es kam zu Streitigkeiten, die vor der Kneipe in einer Schlägerei endeten. Die eintreffenden Polizeistreifen fanden nur noch die alkoholisierten FCH Fans vor.

Von den VfR Fans fehlte jede Spur. Zwei der drei FCH Fans erlitten bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen und wurden medizinisch versorgt.

Polizeipräsidium Aalen