aktion tier: Bitte keine Borstenpinsel in der Weihnachtsbäckerei – Die Vorfreude auf Weihnachten steigt und die Produktion von Plätzchen läuft bei vielen Menschen bereits auf Hochtouren. Wer jetzt zum Backpinsel greift, nutzt in der Regel unbewusst Tierhaare aus problematischer Herkunft. Steht auf der Pinselpackung „Naturborsten“ oder „Echte Borsten“, handelt es sich immer um echte Schweineborsten.
Borsten sind kein Abfallprodukt
Entgegen der landläufigen Meinung sind Schweineborsten kein wertloses Abfallprodukt aus der Fleischproduktion, sondern eine eigenständige, lukrative Industrie, welche die Schweinehaltung wirtschaftlich mitrentabel macht.
Der Pinsel-Rohstoff wird immer am toten Tier gewonnen, indem die Körper nach der Schlachtung gebrüht und die Borsten samt Wurzel abgeschabt werden. Behauptungen, dass die Haare den Schweinen sanft abrasiert oder geschoren werden, sind definitiv falsch. Gerade die kräftige Wurzel ist der wertvollste Teil, da sie dem Pinsel Stabilität verleiht.
Der Großteil der Pinselborsten stammt aus China
Da die feinen Haare von Hybridschweinen aus industriellen Mega-Mastställen für Pinsel unbrauchbar sind, nutzt die Industrie Borsten aus der traditionellen chinesischen Farmhaltung von Wildschweinen und Wildschwein-Hausschwein-Kreuzungen sowie aus der Wildschweinjagd.
Da in China kaum Tierschutzregelungen existieren, liegt der Umgang mit den Tieren weitestgehend im Ermessen des Halters, wodurch es leicht zu Vernachlässigung und Gewalt kommen kann. Obwohl die Farmtiere oft Auslauf haben, sind sie bei Krankheiten oder Transporten meist schutzlos. Vernachlässigung und Tierquälerei sind mangels Mindeststandards an der Tagesordnung. Auch die Bejagung der Wildschweine ist durch grausame Methoden wie den Einsatz von Speeren oder illegalen Schlingfallen von enormem Tierleid geprägt.
Alternativen zum Borsten-Pinsel
Wer nach Alternativen zum Borsten- Backpinsel sucht, steht vor einem ökologischen Dilemma. Rein pflanzliche Naturfasern sind für den feinen Lebensmittelbereich technisch noch nicht geeignet. Es bleiben nur synthetische Borstenalternativen wie Nylon oder Silikon, die jedoch erdölbasiert und biologisch nicht abbaubar sind. Für sie spricht das Prinzip der Langlebigkeit: Während Schweineborsten-Pinsel unhygienisch verkleben und schnell im Müll landen, hält ein synthetischer Pinsel jahrelang.
Die beste Lösung ist ein Kombi-Modell aus einem nachhaltigen Holz- oder Bambusgriff und einem abnehmbaren, langlebigen und spülmaschinenfesten Silikonkopf. Diese Kombination reduziert den Erdölanteil auf ein Minimum, ist hygienisch und trägt zu einer tierleidfreien Vorweihnachtszeit bei.
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Text: aktion tier – menschen für tiere e.V.