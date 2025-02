Klimawandel: Klimaschutz in Deutschland um jeden Preis? Warum unsere Anstrengungen das Weltklima nicht verändern werden!

Klimaschutz in Deutschland – Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. In Deutschland wird daher intensiv über Klimaschutzmaßnahmen diskutiert. Doch während die Bundesrepublik ambitionierte Ziele verfolgt, steigen die CO₂-Emissionen in anderen Teilen der Welt weiter an. Die entscheidende Frage lautet: Kann Deutschland mit seinen Maßnahmen überhaupt einen spürbaren Einfluss auf das Weltklima nehmen? Oder handelt es sich um einen teuren Alleingang, der letztlich kaum etwas bewirkt?

1. Deutschlands Anteil an den weltweiten CO₂-Emissionen

Ein Blick auf die aktuellen Zahlen zeigt: Deutschland trägt etwa 1,8 % zu den globalen CO₂-Emissionen bei. Die weltweiten Gesamtemissionen betragen derzeit etwa 36,8 Milliarden Tonnen CO₂ pro Jahr.

Zum Vergleich:

Region Jährlicher CO₂-Ausstoß (in Mrd. Tonnen) Anteil am globalen CO₂-Ausstoß Weltweit gesamt 36,8 100 % China 11,5 29,7 % USA 5,0 13,6 % Indien 2,5 6,9 % EU insgesamt 2,7 7,3 % Deutschland 0,67 1,8 %

China stößt also alle 21 Tage so viel CO₂ aus, wie Deutschland in einem ganzen Jahr. Auch Indien hat seinen CO₂-Ausstoß in den letzten Jahren massiv gesteigert und wird in den kommenden Jahrzehnten weiter wachsen. Während Deutschland Milliarden in die Energiewende investiert, entstehen in Asien hunderte neue Kohlekraftwerke, die für Jahrzehnte in Betrieb bleiben sollen.

2. Was passiert, wenn Deutschland seine Emissionen auf null senkt?

Angenommen, Deutschland würde seinen gesamten CO₂-Ausstoß vollständig eliminieren – eine Maßnahme, die aufgrund von Industrie, Verkehr und Landwirtschaft nahezu unmöglich ist – welche Auswirkungen hätte das auf das Weltklima?

Der weltweite CO₂-Ausstoß würde um 670 Millionen Tonnen sinken – das entspricht nur 1,8 % der globalen Emissionen.

– das entspricht der globalen Emissionen. China allein würde die deutsche Einsparung innerhalb von 21 Tagen durch seinen eigenen Ausstoß wieder ausgleichen.

Indien würde Deutschlands CO₂-Reduktion innerhalb von vier Monaten vollständig kompensieren.

Falls die globalen Emissionen jährlich um nur 3 % steigen, wäre Deutschlands Einsparung in weniger als sieben Monaten weltweit aufgebraucht.

Diese Zahlen machen deutlich: Selbst wenn Deutschland seinen CO₂-Ausstoß komplett auf null senkt, hätte das kaum einen messbaren Einfluss auf die globale Erderwärmung. Der Klimawandel ist ein weltweites Problem, das nur durch internationale Zusammenarbeit gelöst werden kann.

3. CO₂-Ausstoß durch menschliche Atmung – ein überraschender Faktor

Ein oft übersehener Punkt in der CO₂-Diskussion ist der natürliche Kohlenstoffkreislauf. Jeder Mensch atmet CO₂ aus – allerdings stammt dieses CO₂ aus der Nahrung, die wiederum durch Pflanzen aus der Atmosphäre aufgenommen wurde.

Berechnungen zeigen:

Ein Mensch atmet jährlich etwa 350 kg CO₂ aus.

Bei einer Weltbevölkerung von 8 Milliarden Menschen ergibt das einen jährlichen CO₂-Ausstoß von etwa 2,8 Milliarden Tonnen.

ergibt das einen jährlichen CO₂-Ausstoß von etwa . Das entspricht 7,6 % der gesamten weltweiten Emissionen – mehr als die gesamte EU produziert.

Da dieses CO₂ aber durch die Photosynthese wieder gebunden wird, hat es keinen Einfluss auf die Erderwärmung. Es zeigt jedoch, wie viel CO₂ natürlicherweise in der Atmosphäre zirkuliert – und dass der menschengemachte Ausstoß durch Industrie und Verkehr im Vergleich dazu noch viel größer ist.

4. Warum setzen andere Länder weiterhin auf Kohlekraftwerke?

Während Deutschland Milliarden in erneuerbare Energien investiert, setzen viele Länder – insbesondere in Asien – weiter auf Kohlekraft. Warum?

Energiebedarf wächst rasant: Besonders in Ländern wie China und Indien steigt der Stromverbrauch enorm. Kohle ist dort die günstigste und zuverlässigste Energiequelle.

Besonders in Ländern wie China und Indien steigt der Stromverbrauch enorm. Kohle ist dort die günstigste und zuverlässigste Energiequelle. Fehlende Alternativen: Erneuerbare Energien wie Wind und Sonne sind in vielen Regionen nur begrenzt verfügbar oder nicht wirtschaftlich genug.

Erneuerbare Energien wie Wind und Sonne sind in vielen Regionen nur begrenzt verfügbar oder nicht wirtschaftlich genug. Wirtschaftliche Abhängigkeit: Viele Länder können es sich schlicht nicht leisten, auf Kohle zu verzichten, ohne ihr Wirtschaftswachstum zu gefährden.

Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) wurden allein im Jahr 2022 weltweit mehr als 250 neue Kohlekraftwerke in Betrieb genommen – viele davon in China und Indien. Während Deutschland also Kohlekraftwerke abschaltet, werden anderswo neue gebaut.

5. Die Kosten des deutschen Klimaschutzes – ein teurer Alleingang?

Deutschland hat sich ambitionierte Klimaziele gesetzt. Bis 2045 soll die Bundesrepublik klimaneutral werden – ein Ziel, das immense Kosten mit sich bringt.

Laut Berechnungen der Bundesregierung werden die Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2030 etwa 860 Milliarden Euro kosten.

Der Umstieg auf erneuerbare Energien und die Dekarbonisierung der Industrie könnte bis 2045 sogar über 5 Billionen Euro verschlingen.

. Währenddessen steigen die Strompreise für Verbraucher, und energieintensive Industrien verlagern ihre Produktion ins Ausland.

Das Problem: Während Deutschland diese Summen investiert, steigen die globalen CO₂-Emissionen weiter an. Sollte Deutschland wirklich Milliarden ausgeben, wenn der Effekt auf das Weltklima verschwindend gering bleibt?

6. Fazit: Ist Deutschlands Klimaschutz wirkungslos?

Deutschland kann als einzelnes Land den Klimawandel nicht aufhalten. Die Zahlen zeigen klar, dass selbst eine vollständige CO₂-Reduktion Deutschlands keine nennenswerte Wirkung auf die globale Erwärmung hätte. Der Klimaschutz muss international angegangen werden – ein deutscher Alleingang bringt wenig.

Was Deutschland jedoch leisten kann:

✅ Technologische Innovationen vorantreiben, die weltweit übernommen werden können.

✅ Klimaschutz wirtschaftlich gestalten, ohne dabei Industrie und Wohlstand zu gefährden.

✅ Als Vorbild für andere Länder agieren, um international mehr Druck für Klimaschutz aufzubauen.

Letztendlich bleibt die Frage: Soll Deutschland weiterhin Milliarden investieren, wenn der weltweite CO₂-Ausstoß ungebremst steigt? Oder wäre es sinnvoller, sich auf praktikable Lösungen zu konzentrieren, die auch global funktionieren?

Eines ist sicher: Ein Klimaschutz um jeden Preis bringt nichts, wenn der Rest der Welt nicht mitzieht. (hk)