Albstadt-Ebingen – In der Nacht von Freitag auf Samstag sind an insgesamt 11 Fahrzeugen die Heck- bzw. Frontscheibenwischer abgerissen worden.

Alle Fahrzeuge waren auf einem Parkplatz in der Poststraße abgestellt. Der bislang unbekannte Täter agierte vermutlich in sinnloser Zerstörungswut in der Zeit zwischen 22.30 Uhr und 01.10 Uhr. Über den entstandenen Schaden können bislang noch keine Angaben gemacht werden.

Die Ermittlungen hierzu hat das Polizeirevier Albstadt aufgenommen.

