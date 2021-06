Amberg (BY) – Um noch mehr Farbe in die Altstadt zu bringen, sucht der Stadtmarketingverein Menschen, die in den nächsten zwei Wochen Lust haben zu basteln.

Die bunten Wimpel des Jugendkunstschultages sollen erweitert werden und die gesamte Georgenstraße schmücken. Von kreativ bemalten Kreationen bis hin zum Upcycling alter Stoffe, Hauptsache farbenfroh.

Nach dem Erfolg der Lampions im letzten Jahr soll auch 2021 eine bunte Aktion jedem Besucher der Innenstadt ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Amberg Erleben- aber sicher, die Freude ist groß!. Die Wimpel können bei DigiMINTKids und im Rathaus beim Stadtmarketing (bitte kurz vorher Termin vereinbaren) abgegeben werden.

Bis zum 13. Juni werden sie gesammelt und dann am 17.Juni aufgehängt. Alle (Privatpersonen, Schulen und Kindergärten, Unternehmen,…) sind eingeladen, ihre Wimpel für die Altstadt zu gestalten und an einem schönen Sommertag zu bewundern. Die Maße sind: Länge 40-55cm Breite 30-40cm, Rechteckige Form.

***

Stadtmarketing Amberg e.V.

Ina Bogner