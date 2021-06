Coburg – Corona-Aktuell 31.05.2021: Mit dem heutigen Montag liegt die Inzidenz in der Stadt Coburg fünf Tage in Folge unter 150. Damit ergeben sich ab Dienstag für den Einzelhandel Lockerungen.

In Ladengeschäften, in denen bislang das Prinzip „Click and Collect“ galt, gilt nun „Click and Meet“ (Einkauf mit Termin) mit negativem Test. Dabei gelten sowohl PCR-, Schnell- als auch Selbsttests, die nicht älter als 24 Stunden sind.

Hinweis:

Der Einzelhandel des täglichen Bedarfs hat weiterhin wie gewohnt geöffnet. Dazu zählen auch Buchläden sowie Gartenmärkte.

