ASCHAFFENBURG – STADTRADELN WIRD IN DEN SEPTEMBER VERSCHOBEN

ASCHAFFENBURG (BY) – Die Stadtverwaltung hat sich entschlossen, das STADTRADELN in Aschaffenburg in den Aktionszeitraum 14. September bis 4. Oktober 2020 zu verlegen.

Zum ursprünglich geplanten Zeitraum (11.05. bis 31.05.2020) werden voraussichtlich noch viele Einschränkungen in Kraft sein, die das Alltagsleben beeinflussen. Das betrifft besonders die Schülerinnen und Schüler, deren Teilnahme der Stadt besonders wichtig ist. Die Anmeldung unter www.stadtradeln.de/aschaffenburg läuft schon – so bleibt viel Zeit, noch weitere Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu gewinnen.

Eine gute Nachricht: am Sonntag, 26. April, haben so viele Fahrräder die Zählstelle in der Alexandrastraße passiert wie an noch keinem Sonntag zuvor. Die derzeitige Begeisterung für das Radfahren ist enorm. Die Stadtverwaltung hofft, dass diese Begeisterung auch künftig anhält und das Fahrrad noch stärker für die Alltagswege eingebunden wird.

https://www.stadtradeln.de/aschaffenburg

Stadt Aschaffenburg