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STADTRADELN Landkreis Rotenburg (Wümme) – Zum ersten Mal wird landkreisweit geradelt

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STADTRADELN Landkreis Rotenburg (Wümme)Zum ersten Mal wird landkreisweit geradeltBeim Wettbewerb STADTRADELN geht es darum, mit Spaß, Teamgeist und Gemeinschaftserlebnissen möglichst viele Menschen im Landkreis für den Umstieg aufs Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Viele Städte und Kommunen haben sich in den letzten Jahren daran beteiligt, auch aus dem Landkreis Rotenburg (Wümme). In diesem Jahr wird zum ersten Mal gemeinsam in die Pedale getreten. Vom 10. bis zum 30. Mai können sich alle Bürgerinnen und Bürger an der Aktion beteiligen.

Kommunen aus dem ganzen Landkreis sind in diesem Zeitraum zeitgleich und gemeinsam mit von der Partie. Die Städte Bremervörde und Rotenburg (Wümme), die Samtgemeinden Sottrum und Zeven konnten in den letzten Jahren bereits viele Bürgerinnen und Bürger motivieren, ihr Auto stehen zu lassen. Zum ersten Mal beim Stadtradeln dabei sind die Samtgemeinden Bothel, Selsingen und Tarmstedt, die Gemeinde Gnarrenburg und die Stadt Visselhövede.

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Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich dazu eingeladen beim STADTRADELN mitzumachen und möglichst viele Radkilometer zu sammeln. Auch wenn die eigene Kommune nicht teilnimmt, ist es möglich, mitzumachen, da der Landkreis überkommunal aktiv ist. Schon jetzt kann man sich unter https://www.lk-row.de/stadtradeln anmelden.

Klimamanagerin Dr. Meike Düspohl und Nils Kreykenbohm vom Landkreis, die das STADTRADELN organisieren, sind sich einig: „Die landkreisweite Aktion hat schon jetzt dazu beigetragen, die Kommunen untereinander gut zu vernetzen. Die neuen Teilnehmer profitieren von den Erfahrungen der anderen.“

Wie mache ich beim STADTRADELN mit?

1)            Wer mitmachen möchte, gründet ein STADTRADELN-Team im Verein, der Schulklasse oder dem Kindergarten oder schließt sich einem bestehenden Team an.

2)            Unter www.stadtradeln.de/kommunen sind die teilnehmenden Kommunen zu finden.

3)            Dort registriert man sich für seine Kommune oder tritt dem offenen Team des Landkreises bei. Sobald die 21 Tage STADTRADELN am 10. Mai 2026 starten, können im Team Kilometer gesammelt werden.

4)            Die gefahrenen Kilometer können in der STADTRADELN-App im Aktionszeitraum direkt getrackt oder nach der Fahrt auf der Internetseite eingetragen werden.

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Schulradel-Star gesucht

Im Fokus des Landkreises stehen in diesem Jahr die weiterführenden Schulen. Die Schülerinnen und Schüler können sich als Schule anmelden, unter allen teilnehmenden Schulen werden Preise verlost.

„Wir suchen noch Schulradel-Stars, die über Ihre Erfahrungen in den drei Wochen berichten möchten. Wer auf eine weiterführende Schule geht und seine Erfahrungen beispielsweise in Blog-Beiträgen oder auf Social Media teilen möchte, kann sich gerne bei uns melden.“, erläutert Dr. Meike Düspohl.

Ziele STADTRADELN

STADTRADELN ist ein Wettbewerb von Klima-Bündnis Services für mehr Klimaschutz und Radförderung. Ziel des Wettbewerbs ist es, dass Teams in drei Wochen möglichst viele Radkilometer zurücklegen.

Die Botschaft dahinter lautet:

  • Radfahren ist aktiver, gemeinsamer Klimaschutz.
  • Klimaschutz können alle.
  • Klimaschutz macht Spaß und fördert die Gemeinschaft.

Weitere Informationen, Hintergründe und Erfahrungsberichte finden Interessierte unter www.stadtradeln.de

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Treibhausgasemissionen durch Verkehr

Warum wird der Fokus bei dieser Aktion auf das Fahrradfahren gelegt?

Während die Treibhausgasemissionen in Deutschland seit 1990 stark gesunken sind, gab es im Verkehrssektor bisher kaum eine Verbesserung.

Der Anteil des Verkehrs an den Gesamtemissionen ist seit 1990 von etwa 13 Prozent auf etwa 22 Prozent im Jahr 2023 gestiegen. Berufspendlerinnen und -pendler setzen auch für kurze Arbeitswege vor allem auf das Auto. Im Jahr 2024 gaben 37 Prozent von ihnen an, für Strecken unter 5 Kilometern normalerweise das Auto zu nutzen. Für Strecken von fünf bis unter zehn Kilometern lag der Anteil der Pkw-Fahrenden mit 65 Prozent noch deutlich höher.

In diesen Strecken liegt ein enormes Potential für das Fahrrad und eine dringend nötige CO2-Reduktion im Verkehrssektor.

***
Text: Landkreis Rotenburg (Wümme)

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