Ausgezeichnet für Haltung, Perspektive und gesellschaftliche Wirkung: Die Preisträgerinnen und Preisträger des Juliane Bartel Medienpreises 2026 – Preise für „HeRoes – gegen Gewalt und toxische Männlichkeit (internat. Orange Day)“ von Tania De Marco-Chapuis, „Weil Du mir gehörst! – Wenn Männer ihre Frauen töten“ von Jochen Breyer, Julia Friedrichs, Linda Huber und Steffi Unsleber, „Reclaim: Tic Tac Toe (Folge 1 „Made in Germany“ & Folge 4 „Ist der Ruf erst ruiniert…“)“ von Meret Reh, Aylin Doğan und Lilian Landesvatter, „NIXE. Eine Geschichte queerer Beziehungsgewalt (Teil 1 und 2)“ von Tia Morgen, „Im Grenzland – Frauen in Estland bereiten sich auf den Ernstfall vor“ von Juli Schulz
Zum 25. Mal ist am heutigen Dienstagabend in Hannover der Juliane Bartel Medienpreis verliehen worden. Vor rund 300 Gästen aus Medien, Politik, Wissenschaft, Verbänden sowie Frauen- und Gleichstellungsorganisationen würdigte eine unabhängige Fachjury herausragende journalistische und kreative Beiträge, die Geschlechterrollen hinterfragen, Benachteiligungen sichtbar machen und Impulse für mehr Geschlechtergerechtigkeit setzen. Insgesamt wurden in diesem Jahr 177 Beiträge in den Kategorien „Shorts“, „Doku visuell“, „Doku audio“ sowie „Fiktion & Entertainment“ eingereicht. Davon konnten sich 20 Produktionen für die Nominierung qualifizieren.
Eröffnet wurde die Preisverleihung von Dr. Andreas Philippi, Niedersächsischer Minister für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung, Claudia Bruns, crossmediale Chefredakteurin des NDR Landesfunkhauses Niedersachsen und stellvertretende Direktorin, sowie Dr. Gabriele Heinen-Kljajić, Mitglied der Versammlung der Niedersächsischen Landesmedienanstalt. In seinem Grußwort würdigte Minister Philippi den Juliane Bartel Medienpreis als wichtigen Impulsgeber für gesellschaftlichen Wandel: „Der Juliane Bartel Medienpreis ist deshalb weit mehr als eine Auszeichnung. Er ist ein Signal dafür, dass Geschlechtergerechtigkeit kein Randthema ist, sondern eine zentrale Voraussetzung für eine offene, demokratische und zukunftsfähige Gesellschaft.“ Durch den Abend führte erneut die Moderatorin Christina von Saß.
Für die künstlerische Begleitung sorgte zu Beginn die Poetry-Slammerin Paulina Behrendt. In ihrer eigens für die Jubiläumsverleihung verfassten Performance „Kleingedrucktes“ machte Behrendt auf Bereiche aufmerksam, in denen Gleichberechtigung noch immer nicht selbstverständlich ist. Sie thematisierte unter anderem die mangelnde Sichtbarkeit von Frauen in Medizin, Wissenschaft und Arbeitswelt sowie die Folgen von Sexismus und geschlechtsspezifischer Gewalt. Musikalisch begleitet wurde der Abend von Mina Richman, deren Songs von Selbstbestimmung, gesellschaftlichem Wandel und dem Einstehen für die eigene Stimme die Themen des Juliane Bartel Medienpreises aufgriffen.
Das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung richtet die Preisverleihung gemeinsam mit seinem Medienpartner dem Norddeutschen Rundfunk (NDR) und seinen Kooperationspartnerinnen und – partnern aus. Der Juliane Bartel Medienpreis ist mit insgesamt 12.000 Euro dotiert. Darüber hinaus konnte die Jury einen Sonderpreis in Höhe von 3.000 Euro vergeben.
Die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger zeigen eindrucksvoll, wie Medien gesellschaftliche Debatten aufgreifen, Perspektiven erweitern und Impulse für mehr Gleichstellung setzen können. Ausgezeichnet wurden folgende Beiträge:
Shorts
„HeRoes – gegen Gewalt und toxische Männlichkeit (internat. Orange Day)“
Autorin: Tania De Marco-Chapuis
HeRoes – sie sind wahre Helden des Alltags und dieser Beitrag bietet ihnen eine Bühne. Es handelt sich bei HeRoes um eine Initiative für Gewaltprävention. Die Initiative engagiert sich für Gewaltprävention und arbeitet direkt an Schulen mit Jugendlichen. In Workshops werden typische Situationen beleuchtet, in denen Konflikte unter jungen Männern häufig eskalieren. In szenisch nachgestellten Situationen werden alternative Handlungsmöglichkeiten ausprobiert und zugleich gesellschaftliche und kulturelle Prägungen von Männlichkeit hinterfragt. So gelingt es den Workshopleitern, aber auch der Autorin dieses Beitrags, ein komplexes Thema sensibel und ohne erhobenen Zeigefinger zu vermitteln und einen Raum für echtes Umdenken zu öffnen.
Doku visuell
„Weil Du mir gehörst! – Wenn Männer ihre Frauen töten“
Autorinnen und Autoren: Jochen Breyer, Julia Friedrichs, Linda Huber und Steffi Unsleber
Mit großer journalistischer Sorgfalt geht der Film der Frage nach, wie Femizide entstehen und welche Warnsignale ihnen vorausgehen können. Die intensive Recherche verbindet Gerichtsakten und Polizeiberichte mit den persönlichen Perspektiven von Angehörigen und macht so wiederkehrende Muster wie Kontrolle, Isolation und Besitzdenken sichtbar. Ergänzt durch die Einordnung von Expert*innen entsteht ein differenziertes Bild, das nicht nur einzelne Taten betrachtet, sondern strukturelle Probleme und mögliche Versäumnisse sichtbar macht, bei denen betroffene Frauen trotz Hilfeersuchen und Schutzanträgen nicht ausreichend geschützt werden konnten. Besonders eindringlich ist in dem Film der respektvolle Umgang mit den Menschen, die die Opfer kannten.
Doku audio
„Reclaim: Tic Tac Toe (Folge 1 „Made in Germany“ & Folge 4 „Ist der Ruf erst ruiniert…“)“
Autorinnen: Meret Reh, Aylin Doğan und Lilian Landesvatter
Der vierteilige Podcast zeichnet die Geschichte von Tic Tac Toe, der ersten großen deutschen Girlband, auf gelungene Weise neu nach und beleuchtet ihren rasanten Aufstieg, ihre musikalische Bedeutung und den enormen Erfolgsdruck, dem Lee, Jazzy und Ricky ausgesetzt waren. Dabei zeigt er, wie Sexismus, Rassismus, Boulevardjournalismus und die fehlende Sensibilität für psychische Belastungen in den 1990er-Jahren das Leben der drei Frauen prägten und schließlich zur öffentlich ausgetragenen Trennung der Band beitrugen. Gleichzeitig hinterfragt der Podcast das bis heute vorherrschende Bild der legendären Pressekonferenz und rückt die Perspektive der Bandmitglieder in den Mittelpunkt. In der vierten Folge beleuchtet er das Vermächtnis von Tic Tac Toe und macht deutlich, welchen Einfluss die Gruppe auf nachfolgende Künstlerinnen und die deutschsprachige Pop- und Rapmusik hatte.
Fiktion und Entertainment
„NIXE. Eine Geschichte queerer Beziehungsgewalt (Teil 1 und 2)“
Autorin: Tia Morgen
In bedrückend realistischer Weise erzählt das zweiteilige Hörspiel die Geschichte der Podcasterin Jara, die für ihren Podcast zu Gewalt in queeren Beziehungen recherchiert und sich schließlich selbst in einer solchen Dynamik wiederfindet. Die Geschichte erzählt sensibel von emotionaler Abhängigkeit, Manipulation und Gewalt und macht zugleich deutlich, wie schwer diese Formen von Gewalt zu erkennen sein können. Die Verbindung mit Erfahrungen aus Gesprächen mit Betroffenen verleiht der fiktiven Handlung zusätzliche Nähe und macht auf ein Thema aufmerksam, über das noch immer zu selten gesprochen wird.
Sonderpreis
„Im Grenzland – Frauen in Estland bereiten sich auf den Ernstfall vor“
Autorin: Juli Schulz
Das Feature eröffnet einen ungewöhnlichen und persönlichen Blick auf die Frage, wie sich Menschen auf eine mögliche Krise vorbereiten. Im Mittelpunkt stehen Frauen der estnischen Organisation Naiskodukaitse, einer Fraueneinheit des freiwilligen Verteidigungsverbands der estnischen Streitkräfte. Vor dem Hintergrund Estlands Geschichte mit russischer Fremdherrschaft und der aktuellen Angst vor einer möglichen Bedrohung durch Russland trainieren die Frauen Verteidigung, Erste Hilfe und Krisenbewältigung. Die Dokumentation zeigt mit großem Feingefühl ihre persönlichen Beweggründe, sich zu engagieren, und fragt, ob Frauen eine eigene Form des Widerstands und der Verteidigung entwickeln. Dabei wird deutlich, dass es ihnen nicht nur um militärische Vorbereitung geht, sondern auch um den Schutz von Gemeinschaft, Freiheit und Selbstbestimmung. Das Feature porträtiert Frauen, die Verantwortung übernehmen und ihre Rolle in einer möglichen Krisensituation neu definieren.
Die Jury
Die Entscheidung über die Preisträgerinnen und Preisträger fiel erst wenige Stunden vor der Preisverleihung. Die unabhängige Jury, die mit Expertinnen und Experten aus Medien, Kultur und Journalismus besetzt war, wählte die diesjährigen Gewinnerbeiträge aus. Der Jury gehörten an:
- Ninia LaGrande Binias
- Burchard Dabinnus
- Franka Frei
- Florian Hacke
- Charlott Hallier
- Bastian Kaiser
- Felicia Reinstädt
- Prof. Dr. Annika Schach
- Henrik Szántó
Hintergrund Juliane Bartel Medienpreis 2026
Mit dem Juliane Bartel Medienpreis würdigt das Land Niedersachsen gemeinsam mit seinem Medienpartner dem Norddeutschen Rundfunk (NDR) und seinen Kooperationspartnerinnen und -partnern Autorinnen und Autoren, die sich in ihren Fernseh-, Hörfunk- und Onlinebeiträgen mit Fragen der Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit auseinandersetzen. Ausgezeichnet werden Arbeiten, die Geschlechterrollen hinterfragen, Benachteiligungen sichtbar machen und gesellschaftliche Entwicklungen kritisch begleiten.
Weitere Informationen zum Juliane Bartel Medienpreis, zu den nominierten Beiträgen sowie zu den Mitgliedern der Jury finden Sie unter www.jbp.niedersachsen.de.
Dort stehen in Kürze auch Fotos und weitere Eindrücke von der Preisverleihung zur Verfügung.
Unser besonderer Dank gilt unserem Medienpartner, dem Norddeutschen Rundfunk (NDR), sowie unseren Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern:
- Der Niedersächsischen Landesmedienanstalt (NLM)
- Der nordmedia – Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH
- Der Vernetzungsstelle für Gleichberechtigung e.V.
- Der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover
- Der „Initiative Klischeefrei“ über das Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V.
- Dem Landesfrauenrat Niedersachsen e.V.
- Der Hochschule Hannover
- Dem Film & Medienbüro Niedersachsen e.V.
- Dem ZDF
- Der Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros Niedersachsen
- Dem Deutschen Ärztinnenbund e.V.
- Dem Deutschen Gewerkschaftsbund Niedersachen – Bremen – Sachsen-Anhalt
- Dem Unternehmerinnen-Zentrum Hannover
***
Text: Nds. Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung