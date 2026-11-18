FW Lehrte: Brand Stall Lehrte – Brennender Hoflader in Rinderstall – Feuerwehr verhindert weitere Brandausbreitung und schützt 120 Kühe vor den Flammen. Lehrte (ots) – Immensen, 17. November 2026 – Am Dienstagabend wurden um 22:08 Uhr mehrere Ortsfeuerwehren zu einem Brand in einem landwirtschaftlichen Gebäude im Bereich der Lehrter Straße in Immensen alarmiert. In dem betroffenen Rinderstall waren rund 120 Kühe untergebracht.
Eine aufmerksame Passantin hatte auf ihrer Fahrt aus Richtung Lehrte einen Feuerschein bemerkt und daraufhin angehalten. Sie verständigte umgehend die Anwohner sowie die Feuerwehr und trug damit maßgeblich dazu bei, dass frühzeitig Hilfe eingeleitet werden konnte.
Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Hoflader innerhalb des Rinderstalls bereits in Vollbrand. Die Flammen hatten zu diesem Zeitpunkt bereits auf die seitlichen Rollplanen sowie Teile der Holzbalkenkonstruktion des Gebäudes übergegriffen. Angesichts der rund 120 im Stall untergebrachten Kühe war ein schnelles Eingreifen erforderlich.
Die Feuerwehr leitete unverzüglich einen Löschangriff ein. Durch das schnelle und gezielte Vorgehen gelang es den Einsatzkräften, den Brand zügig unter Kontrolle zu bringen und eine weitere Ausbreitung innerhalb des Stallgebäudes zu verhindern. Zudem wurden die seitlichen Rollplanen geöffnet, um den betroffenen Bereich zu belüften. Gemeinsam mit den Landwirten zogen die Einsatzkräfte den beschädigten Hoflader mithilfe eines Traktors aus dem Stall. Im Freien konnten anschließend verbliebene Glutnester vollständig abgelöscht werden.
Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Auch die rund 120 Kühe blieben nach bisherigen Erkenntnissen unversehrt. Dank der baulichen Gegebenheiten des modernen Stallgebäudes und der frühzeitig eingeleiteten Löschmaßnahmen konnten sämtliche Tiere während des Einsatzes im Stall verbleiben. Eine Evakuierung war somit nicht erforderlich.
Der Hoflader wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Auch am Stallgebäude entstand Sachschaden.
Insgesamt waren 49 Einsatzkräfte mit 15 Fahrzeugen vor Ort. Beteiligt waren die Ortsfeuerwehren Immensen, Arpke, Sievershausen und Hämelerwald sowie weitere Kräfte der Stadtfeuerwehr Lehrte aus den Ortsfeuerwehren Ahlten und Lehrte. Ebenfalls im Einsatz befanden sich der Rettungsdienst und die Polizei.
Gegen 23:15 Uhr konnten die Maßnahmen der Feuerwehr vor Ort beendet werden.
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Bild & Text: Freiwillige Feuerwehr Lehrte