Bamberg – Aktuell: Coronavirus hat die Region Bamberg erreicht – Dringender Verdachtsfall am ETA-Hoffmann-Gymnasium, bestätigter Fall in Eltmann

Bamberg (BY) – Aktuell: Der Corona-Virus hat die Region Bamberg erreicht. Am ETA-Hoffmann-Gymnasium in Bamberg gibt es einen dringenden Verdachtsfall. An einer Schule in Eltmann, an der auch Schüler aus dem Landkreis Bamberg unterrichtet werden, gibt es einen bestätigten Fall.

Der Leiter der Gesundheitsbehörde für Stadt und Landkreis Bamberg, Landrat Johann Kalb, und Oberbürgermeister Andreas Starke laden deshalb zu einer Pressekonferenz um 15 Uhr im Rathaus Bamberg ein. Sie werden dort auch auf Thematik „Veranstaltungen“ eingehen. Damit befasst sich aktuell das Bayerische Kabinett.

***

Landratsamt Bamberg