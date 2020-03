Bamberg – Corona-Update 19.03.2020 – 15:30 Uhr: Aktuell 62 infizierte Personen in Stadt und Landkreis Bamberg

Bamberg (BY) – Aktuell gibt es 62 bestätigte Corona-Infektionen in Stadt und Landkreis Bamberg. 13 sind bisher der Stadt Bamberg, zuzuordnen, 30 dem Landkreis. Für 19 positive Laborergebnisse läuft aktuell die Zuordnung.

Zum zweiten Mal ist eine Einrichtung des Gesundheitswesens bzw. der Pflege betroffen. Nach dem Fall am Klinikum Bamberg sind nun vier Bewohner eines Seniorenheimes mit dem Corona-Virus infiziert. Ein Bewohner musste sich in klinische Behandlung begeben. Wie in allen Fällen gilt: Die infizierten Personen sind in Quarantäne.

Die Kontaktpersonen sind ermittelt und werden getestet.

Landkreis Bamberg