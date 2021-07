Für mehrere Konzerte und eine Lesung sind ab 2. August online Tickets erhältlich.

BAYREUTH (BY) – Die Stadt Bayreuth beteiligt sich in Zusammenarbeit mit der Israelitischen Kultusgemeinde mit einem umfangreichen Veranstaltungsprogramm am bundesweiten Erinnerungsjahr „1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“.

Unter der Prämisse „Erinnern und leben“ macht es jüdisches Leben für alle Interessierten authentisch sichtbar und erlebbar. Für eine Reihe von Veranstaltungen startet am Montag, 2. August, um 9 Uhr, der Vorverkauf. Tickets sind online unter www.tickets.kulturamt.bayreuth.de erhältlich.

Mittwoch, 6. Oktober, 19 Uhr, Europasaal des Internationalen Jugendkulturzentrums, Äußere Badstraße 7a:

Lesung mit Thomas Meyer: „Wolkenbruchs waghalsiges Stelldichein mit der Spionin“ | Eintritt: 8 Euro

Montag, 1. November, 19.30 Uhr, Reichshof, Maximilianstraße 28:

Konzert „Entartete Musik?!“ Musik und Rezitation mit Werken von ver|rückten Künstlern mit Pia Viola Buchert (Mezzosopran), Maria Waloschek (Klavier), Christian Kleinert (Rezitation) | Eintritt: 15 Euro

Dienstag, 9. November, 17 und 19.30 Uhr, Europasaal des Internationalen Jugendkulturzentrums, Äußere Badstraße 7a:

Konzert ELSE ENSEMBLE mit Werken deutscher und jüdischer Komponisten des 19. Jahrhunderts und der Gegenwart | Eintritt: 15 Euro

Sonntag, 14. November, 17 und 19.30 Uhr, Reichshof, Maximilianstraße 28:

Lieder- und Chansonabend „An allem sind die Juden schuld“ mit Werken von Friedrich Holländer, Georg Kreisler und Hanns Eisler; Gesche Geier (Gesang), Peter Tilch (Gesang und Klarinette), Hans Martin Gräbner (Flügel und Moderation) | Eintritt: 15 Euro

Freitag, 28. Januar 2022, 19.30 Uhr, Europasaal des Internationalen Jugendkulturzentrums, Äußere Badstraße 7a:

Konzert „Jewish Chamber Orchestra“ mit Werken von Victor Ullmann und Gustav Mahler; Daniel Grossmann (künstlerische Leitung), Thomas E. Bauer (Bariton) | Eintritt: 15 Euro

Sonntag, 20. Februar 2022, 17 und 19.30 Uhr, Reichshof, Maximilianstraße 28:

Konzert lautten compagney Berlin „Singen in Gedanken!“ – Der musikalische Salon der Rahel Varnhagen; Musik von J.S. Bach, Gluck, Mendelssohn, Mozart, Righini u. a.; Wolfgang Katschner (musikalisches Konzept und Leitung), Margarita Breitkreiz als Rahel Varnhagen | Eintritt: 15 Euro

Ausführliche Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen sowie zu weiteren kostenlosen Angeboten sind unter www.bayreuth.de/1700-jahre-juedisches-leben-in-deutschland und im Ticketshop zu finden.

Stadt Bayreuth