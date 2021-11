Bayreuth – Absage wegen Corona: Kein Late Night Shopping in der Innenstadt

BAYREUTH (BY) – Das am Samstag, 4. Dezember, geplante Late Night Shopping in der Innenstadt findet aufgrund der aktuellen Entwicklung des Corona-Infektionsgeschehens in der Stadt Bayreuth nicht statt.

Unter dem Motto “Bayreuth Light Night – Kultur und Genuss in der Innenstadt” sollten die Geschäfte in der Innenstadt bis 23 Uhr geöffnet bleiben.

Daraus wird jetzt nichts. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist eine Durchführung des Late Night Shoppings aus infektionsschutzrechtlicher Sicht nicht vertretbar.

***

Stadt Bayreuth