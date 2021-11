Rhein-Pfalz-Kreis – Hinweis zu den Öffnungszeiten der Kreisbäder an Weinachten und Silvester die Kreisbäder Maxdorf, Schifferstadt und Römerberg haben am 24.12., 25.12., 26.12., 31.12.2021 und 01.01.2022 geschlossen.

Das Aquabella hat am 24.12., 25.12., 31.12.2021 und 01.01.2022 geschlossen. Am 2. Weihnachtsfeiertag, 26.12.2021, hat das Bad und die Sauna in der Zeit von 9.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

Öffnungszeiten während den Weihnachtsferien:

Die Kreisbäder haben zu den üblichen Zeiten „innerhalb der Ferien“ geöffnet.

***

Rhein-Pfalz-Kreis