Bayreuth – Aktueller Hinweis: Stadt versendet Briefwahlunterlagen

BAYREUTH (BY) – Am Sonntag, 29. März, findet die Stichwahl für das Amt des Oberbürgermeisters beziehungsweise der Oberbürgermeisterin in der Stadt Bayreuth statt. Sie wird aufgrund der aktuellen Corona-Krise als reine Briefwahl durchgeführt.

Das Wahlamt der Stadt versendet derzeit die Briefwahlunterlagen an rund 59.200 Stimmberechtigte im Stadtgebiet. Hierbei kann es in Einzelfällen zu Rückläufen postalisch nicht zustellbarer Sendungen kommen. Das Wahlamt der Stadt hat für diese Fälle eine Anlaufstelle eingerichtet.

Wer bis Freitag, 27. März, keinen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen erhalten hat, kann sich beim Wahlamt im Neuen Rathaus, Luitpoldplatz 13, Telefon 0921 251286, Zimmer 306, melden.

Stadt Bayreuth