Bayreuth – Aktueller Hinweis vom 26.11.2021: Kein Alkoholausschank an den Marktbuden

BAYREUTH (BY ) – Wie am heutigen Freitag, 26. November, mitgeteilt, öffnet die Stadt Bayreuth nach pandemiebedingter Schließung des Christkindlesmarktes bis auf Weiteres mehrere Standplätze in Bayreuths Fußgängerzone für Marktbuden.

Im Hinblick auf die 15. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung hält die Regierung von Oberfranken den Ausschank alkoholischer Getränke (Glühwein etc.) im Rahmen dieses Angebots für nicht vertretbar.

Die Stadt Bayreuth beugt sich dieser Auffassung. Deshalb müssen die beiden entsprechenden Stände geschlossen werden.

