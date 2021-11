Mayen – Aktuell 26.11.2021: Weihnachts- und Adventmarkt sowie Museumsbetrieb aufgrund von Bombenfund eingeschränkt

Mayen – Aktuell 26.11.2021: Aufgrund des Bombenfundes im Innenstadtgebiet gibt es auch Einschränkungen beim Weihnachts- und Adventmarkt in Mayen. Die geplanten Eröffnungsfeierlichkeiten am heutigen Nachmittag/Abend fallen zunächst aus.

Die Evakuierung und die Entschärfung der Bombe finden am Samstag, 27. November, statt. In dieser Zeit kann weder das Gelände des Weihnachtsmarktes noch die Genovevaburg betreten werden.

Der Adventmarkt auf der Burg findet daher heute von 17 bis 20 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 18 Uhr statt. Samstag wird der Markt nicht öffnen. Auch das Eifelmuseum bleibt an diesem Tag geschlossen.

Der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt findet heute wie geplant bis 21 Uhr statt. Am Samstag wird der Markt öffnen, sobald die Lage dies zulässt. Die offizielle Eröffnungsfeier ist für 17 Uhr geplant.

Ab Sonntag gelten sodann die regulären Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes: Freitag von 12 – 21 Uhr, Samstag von 11 – 21 Uhr sowie Sonntag von 11 – 20 Uhr. Außerdem ist am Donnerstag, 16. Dezember von 16 – 22 Uhr zum Christmas-Shopping geöffnet.

Nähere Informationen zum Bombenfund findet man unter www.mayen.de/bombenfund sowie dem städtischen Facebook-Kanal www.facebook.com/StadtMayen.

Update zum Bombenfund: Entschärfung am Samstag, 27. November um 12 Uhr statt – Evakuierung im Umkreis von 300 Metern.

Im Rahmen von Tiefbauarbeiten wurde heute Morgen gegen 8 Uhr eine 250 kg schwere Fliegerbombe im Bereich des Löwenkaree (Im Preul) gefunden.

Der Kampfmittelräumdienst hat die Lage sondiert und gemeinsam mit der Verwaltung wurde sich auf eine Entschärfung am Samstagmittag, 27. November um 12 Uhr, verständigt.

Hierfür ist im Radius von 300 Metern rund um die Fundstelle die Innenstadt zu evakuieren. Betroffen sind rund 1900 Bewohnerinnen und Bewohner sowie diverse Gewerbetreibende im Innenstadtgebiet.

Die Evakuierung beginnt um 8 Uhr. Auch die Geschäfte sowie der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz werden am Samstagvormittag zunächst nicht geöffnet.

Sobald die Entschärfung erfolgreich durchgeführt wurde, wird dies über die örtliche Presse, auf www.mayen.de/bombenfund sowie dem städtischen Facebook-Kanal www.facebook.com/StadtMayen veröffentlicht.

Für alle, die sich nicht online informieren wollen bzw. können oder die weitergehende Fragen haben, ist auch ein Bürgertelefon eingerichtet, welches heute bis 22 Uhr und morgen wieder ab 7 Uhr besetzt ist. Das Bürgertelefon ist unter 02651 – 88 6000 erreichbar. Alternativ können auch die 02651 – 881004, 881016 oder 88 6206 gewählt werden.

Stadt Mayen