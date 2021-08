By

BAYREUTH (BY) – Pünktlich zum Beginn der Sommerferien öffnet das Altstadtbad an der Fantasiestraße am Dienstag, 3. August, seine Pforten.

Die Freizeitanlage ist von Dienstag bis Sonntag, jeweils von 10 bis 19 Uhr, geöffnet. Das Hochbauamt hat das große Becken in den vergangenen Wochen saniert, sodass ein Badebetrieb möglich ist. Das Schwimmbecken wurde an den Wandflächen und am Boden neu gespachtelt, hat einen neuen Farbanstrich bekommen und die Bodenfuge wurde erneuert.

Die Fliesenschäden wurden ebenfalls ausgebessert und an der linken Beckenseite wurden neue Düsen und Leitungen eingebaut. Im Laufe der nächsten Tage wird noch eine neue Mess- und Dosiereinheit zur Wasseraufbereitung installiert. Das Jugendamt der Stadt weist auf die besonderen Regelungen im Rahmen des für das Altstadtbad bestehenden Hygienekonzeptes hin.

Die geltenden Hygienemaßnahmen und Einlassbeschränkungen hängen im Altstadtbad aus.

***

Stadt Bayreuth