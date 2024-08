Historische Ereignisse am 01. August

Posted in

Heute ist der 1. August 2024, und wir blicken auf eine Reihe bedeutender historischer Ereignisse zurück, die an diesem Tag stattfanden. Vom antiken Rom bis hin zu modernen Entwicklungen – dieser Tag hat im Laufe der Jahrhunderte viele wichtige Momente gesehen.

52: Einweihung der Aqua Claudia und Anio Novus in Rom

Im Jahr 52 wurden in Rom die Aqua Claudia und Anio Novus, zwei bedeutende Wasserleitungen, offiziell eingeweiht. Diese Bauwerke verbesserten die Wasserversorgung der Stadt erheblich und sind beeindruckende Zeugnisse römischer Ingenieurskunst.

1778: Eröffnung der ersten Sparkasse Europas in Hamburg

Die Patriotische Gesellschaft von 1765 gründete in Hamburg die erste Sparkasse Europas. Diese „Allgemeine Versorgungsanstalt“ ermöglichte es Bürgern, in einer sogenannten „Ersparungsklasse“ Geld zu sparen und war ein Meilenstein in der Finanzgeschichte.

1793: Marie Antoinette wird in die Conciergerie überstellt

Marie Antoinette, die während der Französischen Revolution gefangen gehalten wurde, wurde am 1. August 1793 in die Conciergerie überstellt. Dies war eine entscheidende Station vor ihrem Prozess und ihrer Hinrichtung im Oktober desselben Jahres.

1831: Eröffnung der Neuen London Bridge

Am 1. August 1831 wurde die Neue London Bridge feierlich durch König Wilhelm IV. und Königin Adelaide eröffnet. Die Brücke war ein bedeutendes Bauwerk und ersetzte die alte London Bridge, die im Mittelalter errichtet worden war.

1844: Eröffnung des Zoologischen Gartens in Berlin

Der Zoologische Garten in Berlin öffnete 1844 seine Tore und ist damit der älteste Zoo auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands. Er wurde als neunter Zoo in Europa eröffnet und hat sich seitdem zu einer bedeutenden Institution für Tier- und Naturschutz entwickelt.

1876: Colorado wird 38. Bundesstaat der USA

Am 1. August 1876 trat Colorado als 38. Bundesstaat den Vereinigten Staaten bei. Der Beitritt war ein wichtiger Schritt in der Expansion der USA nach Westen.

1900: Gründung des Fußballklubs Borussia Mönchengladbach

Der Verein Borussia Mönchengladbach wurde am 1. August 1900 unter dem Namen „Fußballklub Borussia 1900 M.-Gladbach“ gegründet. Heute ist der Verein einer der bekanntesten und erfolgreichsten Fußballclubs Deutschlands.

1914: Das Deutsche Reich erklärt Russland den Krieg

Am 1. August 1914 erklärte das Deutsche Reich Russland den Krieg, was den Beginn des Ersten Weltkriegs markierte. Noch am selben Abend überschritten russische Truppen die ostpreußische Grenze.

1929: Weltfahrt des Luftschiffs Graf Zeppelin

Das deutsche Starrluftschiff LZ 127 Graf Zeppelin begann am 1. August 1929 seine Weltfahrt von Friedrichshafen aus, die bis zum 4. September dauerte. Diese Reise war ein bedeutendes Ereignis in der Geschichte der Luftfahrt.

1930: Erste Fernsehempfangsgeräte auf der Funkausstellung

Auf der 7. Großen Deutschen Funkausstellung wurden am 1. August 1930 die ersten Fernsehempfangsgeräte präsentiert. Dies markierte den Beginn einer neuen Ära in der Unterhaltungstechnologie.

1936: Eröffnung der XI. Olympischen Spiele in Berlin

Am 1. August 1936 eröffnete Adolf Hitler die XI. Olympischen Spiele in Berlin. Das olympische Feuer wurde vom deutschen Leichtathleten Fritz Schilgen entzündet, und der Gewichtheber Rudolf Ismayr sprach den olympischen Eid.

1941: Produktion des ersten Jeeps

Am 1. August 1941 wurde der erste Jeep produziert. Dieses Fahrzeug sollte während des Zweiten Weltkriegs eine entscheidende Rolle spielen und wurde zum Symbol für die Mobilität der alliierten Streitkräfte.

1942: Beginn der Luftangriffe auf Düsseldorf

Am 1. August 1942 begannen die ersten Bombenabwürfe auf Düsseldorf, die Teil der alliierten Luftangriffe während des Zweiten Weltkriegs waren.

1944: Letzter Tagebucheintrag von Anne Frank

Anne Frank machte am 1. August 1944 ihren letzten Eintrag in ihr Tagebuch. Nur wenige Tage später wurde sie mit ihrer Familie verraten und verhaftet.

1945: Erscheinen der Frankfurter Rundschau

Am 1. August 1945 erschien die Frankfurter Rundschau als erste Lizenzzeitung im Nachkriegsdeutschland. Sie symbolisierte den Beginn der Pressefreiheit und des Wiederaufbaus der Medienlandschaft.

1946: Gründung der British European Airways

Die staatliche Fluggesellschaft British European Airways wurde am 1. August 1946 in Großbritannien gegründet. Sie spielte eine wichtige Rolle im europäischen Luftverkehr.

1948: Erstausgaben von Welt am Sonntag und stern

Am 1. August 1948 erschienen die ersten Ausgaben der deutschen Sonntagszeitung Welt am Sonntag und des Nachrichtenmagazins stern. Beide Publikationen haben sich zu wichtigen Stimmen in der deutschen Medienlandschaft entwickelt.

1953: Gründung der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte

Am 1. August 1953 wurde die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) gegründet, die die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland verwaltet.

1955: Erste Fernsehsendung des ORF in Österreich

Der Österreichische Rundfunk (ORF) strahlte am 1. August 1955 seine erste Fernsehsendung aus und markierte damit den Beginn des Fernsehens in Österreich.

1956: Einführung der Fahrprüfung in Belgien

Belgien führte am 1. August 1956 als letztes Land Europas die Fahrprüfung ein, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

1957: Gründung der Deutschen Bundesbank

Die Deutsche Bundesbank wurde am 1. August 1957 gegründet und löste die Bank deutscher Länder als Zentralbank ab. Sie spielt eine zentrale Rolle in der deutschen Finanzpolitik.

1962: Veröffentlichung von Otfried Preußlers Der Räuber Hotzenplotz

Am 1. August 1962 wurde Otfried Preußlers Kinderbuch Der Räuber Hotzenplotz veröffentlicht. Es ist seitdem ein Klassiker der Kinderliteratur.

1972: Deutsche Ausgabe des Playboy

Die Bauer Verlagsgruppe brachte am 1. August 1972 die deutsche Ausgabe des Männermagazins Playboy auf den Markt, die schnell große Popularität erlangte.

1976: Niki Laudas Unfall auf dem Nürburgring

Am 1. August 1976 verunglückte der Formel-1-Weltmeister Niki Lauda schwer beim Rennen auf dem Nürburgring. Er wurde von Arturo Merzario aus dem brennenden Fahrzeug gerettet und überlebte den Unfall.

1981: Start von MTV in New York City

Am 1. August 1981 ging der Musiksender MTV in New York City auf Sendung und veränderte die Musik- und Fernsehwelt nachhaltig.

1984: Einführung der Gurtpflicht in Deutschland

Seit dem 1. August 1984 wird das Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes im Auto in der Bundesrepublik Deutschland mit einem Bußgeld von vierzig D-Mark geahndet. Dies führte zu einem Anstieg der Anschnallquote von rund 60 auf etwa 90 Prozent.

1998: Rechtschreibreform in den deutschsprachigen Ländern

Am 1. August 1998 trat die Rechtschreibreform in den deutschsprachigen Ländern in Kraft, die zahlreiche Änderungen in der deutschen Rechtschreibung einführte.

2001: Eingetragene Lebenspartnerschaft in Deutschland

Mit der Einführung der eingetragenen Lebenspartnerschaft wurden am 1. August 2001 gleichgeschlechtliche Paare in Deutschland erstmals rechtlich anerkannt.

2006: Reformierte Rechtschreibreform in Kraft

Am 1. August 2006 trat die reformierte Rechtschreibreform in den deutschsprachigen Ländern in Kraft und brachte weitere Anpassungen der deutschen Sprache mit sich.

Diese historischen Ereignisse zeigen die Vielfalt und den Wandel der Geschichte am 1. August im Laufe der Jahrhunderte. Sie erinnern uns daran, wie weit wir gekommen sind und welche bedeutenden Schritte auf dem Weg dorthin gemacht wurden.

