BAYREUTH (BY) – Sowohl das städtische Testzentrum in Aichig, in dem ausschließlich PCR-Tests vorgenommen werden, als auch das Schnelltestzentrum in der Schlossgalerie öffnen aufgrund der Osterfeiertage zusätzlich am Karsamstag, 3. April, von 8 bis 14 Uhr.

Im Testzentrum in Aichig erfolgt die Corona-Testung nur nach vorheriger Terminvergabe unter Telefon 0921 25-2525 oder per E-Mail an testcenter.corona@stadt.bayreuth.de. Für das Schnelltestzentrum in der Schlossgalerie ist keine Terminvereinbarung notwendig.

Für beide Testzentren gilt: Getestet werden nur symptomfreie Personen. Menschen mit Krankheitssymptomen wenden sich bitte an den Hausarzt oder die Kassenärztliche Vereinigung, Telefon 116 117.

Stadt Bayreuth