Heidekreis (NI) – Seit dem 30. März 2021 gibt es 14 weitere laborbestätigte Corona-Fälle im Landkreis. Sie sind in folgenden Kommunen aufgetreten: fünf in der Samtgemeinde Ahlden, jeweils vier in den Städten Soltau und Walsrode, einer in der Stadt Munster.

Die Zahl der insgesamt an COVID-19 erkrankten Personen im Heidekreis erhöht sich damit auf 2.489. Zehn Personen gelten als genesen. Vier sind in der Stadt Walsrode und jeweils eine ist in den Städten Bad Fallingbostel, Munster, Schneverdingen und Soltau, der Samtgemeinde Schwarmstedt und der Gemeinde Wietzendorf wohnhaft. Aktuell sind 164 Menschen im Landkreis infiziert.

Für einen Kurs des 13. Jahrgangs am Gymnasium Walsrode hat das Gesundheitsamt des Heidekreises Quarantäne angeordnet.

Fünf positiv Getestete werden im Heidekreis-Klinikum behandelt, davon werden vier Personen intensivmedizinisch betreut.

Eine Corona-Erstimpfung haben insgesamt 12.210 Personen und eine Zweitimpfung insgesamt 6.588 Personen erhalten (Datenstand vom 29. März 2021).

Die 7-Tagesinzidenz für den Heidekreis wird vom Niedersächsischen Landesgesundheitsamt (NLGA) angegeben und beträgt 69,0 (Datenstand vom 30. März 2021, 9 Uhr).

