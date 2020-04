Bayreuth – Duden Learnattack

Erstellt in

BAYREUTH (BY) – Die Stadtbibliothek Bayreuth ist derzeit aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen, bietet für ihre Kunden aber zahlreiche Service-Angebote an, die online genutzt werden können – so zum Beispiel Duden Learnattack.

Die Geschäftsführung von Duden nimmt auch in Krisenzeiten ihren Bildungsauftrag ernst und hilft mit zwei Monaten Duden Learnattack geschenkt! Dank des uneingeschränkten Zugangs zu über 40.000 Erklär-Videos, Übungen und Klassenarbeiten kann der Unterrichtsstoff problemlos von zu Hause gelernt, verstanden und vertieft werden ─ egal, ob eigenständig oder angeleitet durch die Lehrkraft.

So entstehen in der Zeit der Schulschließung keine Wissenslücken. Das Lernangebot ist kostenlos, es besteht keine Notwendigkeit zu kündigen.

