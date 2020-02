Erstellt in

Bayreuth (BY) – EILMELDUNG: Nach Halle gab es nun auch in Hanau rechten Terror. Ein rassistisch motivierter Täter beging in zwei Shisha-Bars einen Amoklauf und tötete dort 9 Menschen.

Um der Opfer zu Gedenken und auf das immer größer werdende Problem durch Rechtsextremismus aufmerksam zu machen, treffen wir uns heute um 18 Uhr am Karstadt in der Maxstr.

Lasst uns solidarisch zusammenstehen gegen rechten Terror und Gewalt!

***

Demian Rothammel

vom Bayreuther Bündnis gegen Rechts