Bayreuth – Hinweis auf eine Seniorenreise nach Rudolstadt

BAYREUTH (BY) – Die Stadt Bayreuth lädt am Dienstag, 12. Mai, zu einem Tagesausflug für Senioren in die thüringische Partnerstadt Rudolstadt ein.

Die ehemalige fürstliche Residenz liegt eingebettet in einem waldumsäumten Tal und zieht sich wie ein Band am weiten Bogen der Saale entlang. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer besuchen das Residenzschloss Heidecksburg und die Ausstellung „Rococo en miniature“.

Außerdem ist eine Einkehr mit gemeinsamem Kaffeetrinken und ein Gedankenaustausch in der Bürgerbegegnungsstätte geplant. Für weitere Informationen steht das Seniorenamt der Stadt im Neuen Rathaus, Luitpoldplatz13, Telefon 0921 251619, zur Verfügung.

Dort ist auch Infomaterial zu der Seniorenreise erhältlich.

