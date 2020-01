BAYREUTH (BY) – Am Montag, 27. Januar, um 19 Uhr, findet in der Städtischen Wirtschaftsschule Bayreuth, Brandenburger Straße 12, ein Informationsabend für Eltern und Schüler/innen statt, die am Übertritt in die vierstufige (6. bis 10. Klasse) oder in die zweistufige Wirtschaftsschule (10. und 11. Klasse) interessiert sind.

***

Stadt Bayreuth