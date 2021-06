BAYREUTH (BY) – Am Freitag, 25. Juni, um 15 Uhr, tritt Patricia Prawit mit ihrer musikalischen Lesung „Ritter Rost und das Haustier“ von Jörg Hilbert und Felix Janosa auf.

Die Vorstellung findet auf der Dachterrasse des RW21, Richard-Wagner-Straße 21, statt. Ritter Rost und der kleine Drache Koks haben neuerdings ein Haustier. Wie so vieles bei dem Blechritter, ist aber auch das Haustier alles andere als normal und das nicht nur wegen seiner grünen wuscheligen Kugelgestalt. Ritter Rost und seine Freunde werden so einiges erleben. Die musikalische Lesung wird von Patricia Prawit gehalten, die als Originalstimme von Burgfräulein Bö bei Klein und Groß bekannt und beliebt ist. In den verschiedenen Rollen sorgt sie für einen kurzweiligen Nachmittag.

Die musikalische Lesung ist ein Gemeinschaftsangebot des Amtes für Kinder, Jugend, Familie und Integration und der RW21 Kinder- und Jugendbücherei. Gedacht ist sie für Kinder ab fünf Jahren. Karten sind ab Dienstag, 15. Juni, für drei Euro im RW21 erhältlich. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den geltenden Schutz- und Hygienemaßnahmen.

