Bayreuth – Musikalische Lesung für Kinder am Donnerstag, 19. März

BAYREUTH (BY) – Das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration und die Stadtbibliothek laden am Donnerstag, 19. März, von 15 bis zirka 16 Uhr, Kinder ab fünf Jahren zu einer musikalischen Lesung in die Black Box von RW21 ein.

Zu hören ist „Das Rap-Huhn“ von Jörg Hilbert/Felix Janosa – gelesen, gegackert, gekräht und natürlich gerappt von Patricia Prawit, die für ihre musikalischen „Ritter Rost“-Lesungen bekannt ist.

„Das Rap-Huhn“ ist eine Geschichte rund um ein verrücktes Huhn, das sich mit seinen Angebereien bei seinen tierischen Freunden fast um Kopf und Kragen redet. Das aber dann zu guter Letzt doch noch merkt, dass zum Coolsein keine Protzerei notwendig ist.

„Das Rap-Huhn“ ist eine humorvolle Geschichte über Tiere auf dem Bauernhof, das Leben in der Stadt und auf dem Land und über Freundschaft.

