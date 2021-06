BAYREUTH (BY) – In den kommenden Tagen müssen sich Bayreuths Autofahrer aufgrund von Bauarbeiten auf folgende Straßensperrungen im Stadtgebiet einstellen:

Ortrudweg: Der Ortrudweg wird ab Montag, 14. Juni, bis Freitag, 18. Juni, im Bereich der Hausnummer 20 wegen Bauarbeiten vollständig gesperrt. In diesem Zusammenhang wird die Einbahnregelung im Ortrudweg im Bereich zwischen Gravenreutherstraße und Kundryweg aufgehoben. Anliegerverkehr ist aus Richtung Gravenreutherstraße möglich.

St. Georgen: Die Straße „St. Georgen“ wird ab Montag, 14. Juni, bis Freitag, 18. Juni, im Bereich der Hausnummer 7 wegen Bauarbeiten vollständig gesperrt. Die Umleitung führt über die Markgrafenallee und Bernecker Straße beziehungsweise umgekehrt. Anliegerverkehr ist aus beiden Richtungen jeweils bis zur Baustelle möglich. In diesem Zusammenhang fahren alle Stadtbusse der Linie 301 beziehungsweise 321 über die Bernecker Straße und die Markgrafenallee. Die Haltestellen „Ordenskirche“ werden ersetzt durch die Haltestellen „Bernecker Straße“ in der Bernecker Straße, die Haltestellen „Stuckberg“ werden ersetzt durch die Haltestellen in der Markgrafenallee.

Eine Übersicht aktueller Baustellen im Stadtgebiet gibt es auch im Internet unter https://baustellen.bayreuth.de.

