BAYREUTH (BY) – Die vom Seniorenamt der Stadt für Mai geplante Seniorenreise in die italienische Partnerstadt La Spezia wird aufgrund der aktuellen Ausbreitung des Coronavirus in Italien in den Herbst verschoben.

Der genaue Reisetermin wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben. Das Seniorenamt, Telefon 0921 251619, steht für weitere Auskünfte zur Verfügung.

Stadt Bayreuth