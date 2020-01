Bayreuth – Hinweis auf Seniorenreisen 2020

BAYREUTH (BY) – Das Seniorenamt der Stadt Bayreuth bietet auch 2020 wieder Seniorenreisen in die Partnerstädte Annecy, La Spezia, Prag und Rudolstadt sowie ins Burgenland an. Die erste Reise des Jahres geht vom 17. bis 20. April in die goldene Stadt Prag. Die Teilnehmer/innen wandeln auf der weltberühmten Karlsbrücke, entdecken verwinkelte Gässchen und genießen die böhmische Küche.

Ein Tagesausflug mit dem Seniorenbeirat nach Rudolstadt ist für das späte Frühjahr geplant. Die ehemalige fürstliche Residenz liegt eingebettet in einem waldumgebenen Tal und zieht sich bandartig am weiten Bogen des Flusses Saale entlang. Vom 18. bis 25. Mai geht es in das wunderschöne Italien, in Bayreuths Partnerstadt La Spezia. Die historische Stadt am „Golf der Poeten“ ist in erster Linie eine Hafenstadt, überzeugt jedoch mit dem malerischen Hinterland und dem zauberhaften Nationalpark Cinque Terre die Besucher/innen.

Die nächste Reisegruppe wird vom 8. bis 14. Juni in das wunderschöne Burgenland aufbrechen. In Österreichs östlichstem Bundesland begegnen den Teilnehmern Franz Liszt, Burgen, reichhaltiges Essen und herzliche Menschen. Neben alt bewährten Ausflugszielen wie Eisenstadt, Wien und Raiding steht erstmals die alte Bergbaustadt Bernstein im Südburgenland auf dem Programm. Im September geht es dann nach Frankreich. Die Reisegruppe reist über die Schweiz in die zauberhafte Stadt Annecy am Lac d‘ Annecy, einem der schönsten Seen Europas. In diesem Jahr sind wieder ein Ausflug nach Lyon und eine Gondelbahnfahrt auf den Planpraz, der von Chamonix aus erreicht wird, geplant.

Zu allen Seniorenreisen bekommen Interessierte vor dem jeweiligen Reisezeitraum noch weitere Informationen mit Preisen und dem Anmeldezeitpunkt per Post zugeschickt, wenn sie sich im Seniorenamt der Stadt Bayreuth für die Info-Post registrieren lassen. Die Daten können Interessierte per Mail an seniorenamt@stadt.bayreuth.de, telefonisch unter 0921 251619 oder persönlich im Büro (Neues Rathaus, Zimmer 500) hinterlegen lassen.

