Bayreuth – Hinweis auf eine Seniorenreise nach Prag im April

BAYREUTH (BY) – Die Stadt Bayreuth bietet im April eine viertägige Seniorenreise in den 6. Prager Stadtbezirk an, mit dem Bayreuth seit 2008 eine Städtepartnerschaft unterhält.

Ausflüge zum St. Barbaradom in Kutná Hora (Kuttenberg), heute UNESCO-Welterbe, und zum Schloss Konopiště sind neben dem Besichtigungsprogramm in Prag die kulturellen Höhepunkte der Reise. Ein ortskundiger Führer begleitet die Gruppe während der gesamten Tour.

Eine romantische Schifffahrt auf der Moldau mit Abendessen steht ebenfalls auf dem Programm. Die Reise finde vom 17. bis 20. April statt. Für weitere Informationen steht das Seniorenamt der Stadt im Neuen Rathaus, Luitpoldplatz 13, Telefon 0921 251619, zur Verfügung.

Dort ist auch eine Anmeldung für die Seniorenreise möglich. Die Reiseleitung und Betreuung übernimmt Stadtrat Professor Dr. Werner Grüninger.

Stadt Bayreuth