Bendorf – Fast 2 Promille unter der Haube: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in der Rheinstraße

Bendorf – Am 15.02.2020 um 18:45 Uhr kam es in Bendorf in der Rheinstraße zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss.

Ein 40-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Rheinstraße aus Richtung Ringstraße kommend und kollidierte dort mit einem ordnungsgemäß geparkten PKW.

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde festgestellt, dass der Bendorfer mit 1,93 Promille deutlich unter Alkoholeinfluss stand.

Ihm wurde folglich eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Polizeidirektion Koblenz