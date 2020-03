Berlin – Bürgermeister Müller zur Vergabe der Internationalen Automobilausstellung

Berlin – Wirtschaft: Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, hat mit Bedauern die Vergabe-Entscheidung des Verbands der Automobilindustrie (VDA) für München zur Kenntnis genommen:

„Ich beglückwünsche die bayerische Landeshauptstadt und besonders meinen Münchner Amtskollegen Dieter Reiter zum Zuschlag für die Internationale Automobilausstellung. Auch an der Isar kann die IAA ein neues Kapitel aufschlagen, von der das Industrieland Deutschland im Zeitalter von Digitalisierung und neuer Mobilität profitieren kann. Berlin steht dazu weiterhin als Partner zur Verfügung. Unsere Stadt wird ein wichtiger Schrittmacher der Mobilitätswende bleiben und alle Anstrengungen unternehmen, innovative Mobilitätsangebote zu entwickeln und zu verwirklichen. Dafür stehen die Stärke Berlins als Standort für Wissenschaft und Forschung, für Innovationen und Startups im Mobility-Bereich und nicht zuletzt als Standort der Automobilindustrie mit Unternehmen wie BMW in Spandau und Daimler in Marienfelde und mit Produktionsstädten im Umland wie neuerdings Tesla.“