Bingen am Rhein -Bingerbrück: Verkehrsunfall in der Koblenzer Straße mit Verletzten

Bingen am Rhein – Bingerbrück: Am Freitagnachmittag, 20.12.2019, gegen 16:00 Uhr ereignete sich in der Koblenzer Straße in Bingerbrück ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Die 18-jährige Unfallverursacherin missachtete die Vorfahrt im Einmündungsbereich der Stromberger Straße.

Hierdurch kam es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge.

An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden. Nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst konnten zwei Insassen mit leichten Verletzungen entlassen werden.

Polizeiinspektion Bingen