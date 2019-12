Zweibrücken – Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person im Kreuzungsbereich der Kaiserstraße

Erstellt in

Zweibrücken – Am 20.12.19 kurz nach 12.00 Uhr wollte eine 68-jährige Dame einen Fußgängerüberweg im Kreuzungsbereich der Kaiserstraße in Zweibrücken zur Bubenhausener Straße überqueren, als gerade ein 81-jähriger Mann mit seinem grauen VW Golf von der Kaiserstraße in Richtung Bubenhausener Straße nach rechts abbiegen wollte.

Der Fahrzeugführer übersah die sich bereits mittig auf der Fahrbahn befindende Fußgängerin und erfasste diese mit seinem PKW. Die Dame musste in der Folge ins Krankenhaus, da von Knochenbrüchen, jedoch keinen lebensbedrohlichen Verletzungen auszugehen ist.

Polizeidirektion Pirmasens